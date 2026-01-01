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Match 2/7

Finale de la Coupe Napa: deuxième défaite des Condors

durée 08h00
20 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches sont maintenant menés 2-0 par le Collège Français de Longueuil dans la série finale pour la Coupe NAPA. 

Ce dimanche, ils ont subi une défaite de 6 à 3 alors qu'ils jouaient à domicile, au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, devant près de 900 partisans. 

Le Collège Français a ouvert la marque en avantage numérique en début de rencontre, avant que Charles-Albert Pouliot ne réplique lui aussi en supériorité numérique pour égaliser. Les adversaires ont toutefois repris les devants avant la fin de la première période avec un autre but en avantage numérique.

Longueuil a accentué son avance en début de deuxième période, mais les Condors ont bien répliqué. Justin Breton a d’abord réduit l’écart, puis Maxime Poirier a nivelé la marque 3-3 en avantage numérique. Cependant, le Collège Français a repris l’avance avant la fin de l’engagement avec un troisième but en supériorité numérique.

En troisième période, Longueil a scellé l’issue du match en inscrivant deux autres buts, tous deux en avantage numérique, profitant des indisciplines des Condors.

Au total, sept des neuf buts de ce match ont été marqués en avantage numérique, un facteur déterminant dans cette rencontre.

« Revenus à égalité à deux reprises au deuxième acte, les Condors ont disputé un match de caractère dans une rencontre où plusieurs tournants ont changé le rythme du jeu. Tout n’était pas aligné… mais l’effort y était », a mentionné l’équipe du Cégep Beauce-Appalaches dans une publication Facebook. 

Notons que Luc-Antoine Labbé, des Condors, a été nommé troisième étoile du match.

La prochaine rencontre de cette série finale se tiendra ce mercredi 22 avril, à 19 h 30, à Longueuil.

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