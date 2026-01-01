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Soutien aux athlètes et aux organisations sportives

La Fondation Nordiques distribue 31 000 $ en Beauce

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4 juin 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La Fondation Nordiques vient d'annoncer, par voie de communiqué de presse, qu’elle versera la somme de 423 000 $ en bourses d'études et dons de charité aux athlètes amateurs et aux organismes de bienfaisance de la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches, dont 31 000 $ en Beauce.

Chez-nous, le soutien aux organismes est allé au au Gala du Mérite Sportif Beauceron, qui a reçu un montant de 7 500 $.

De même, neuf athlètes-étudiants natifs du coin et qui fréquentent diverses institutions d'enseignement à travers le Québec, sont récipiendaires de bourses selon leur niveau de programme d'entraînement. En voici la liste:

Charline Bourque — Saint-Alfred
Judo - Niveau Élite - 3 000 $

Rosalie Breton — Saint-Bernard
Hockey sur glace - Niveau Élite - 3 000 $

Alyson Gagné — Saint-Gédéon
Volleyball - Niveau Élite - 3 000 $

Mathieu Gilbert — Saint-Georges
Volleyball  - Niveau Excellence - 4 000 $

Ophélie Gilbert — Saint-Joseph
Hockey sur glace  - Niveau Relève - 1 500 $

Nayka Goudreau — Saint-Prosper
Rugby  - Niveau Élite - 3 000 $

Jacob Lebel — Sainte-Marie
Snowboard cross - Niveau Élite - 3 000 $

Arianne Maheux — Saint-Georges
Haltérophilie - Niveau Relève - 1 500 $

Zachary Taillefer — Saint-Georges
Haltérophilie - Niveau Espoir - 1 500 $

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