Soutien aux athlètes et aux organisations sportives
La Fondation Nordiques distribue 31 000 $ en Beauce
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles
La Fondation Nordiques vient d'annoncer, par voie de communiqué de presse, qu’elle versera la somme de 423 000 $ en bourses d'études et dons de charité aux athlètes amateurs et aux organismes de bienfaisance de la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches, dont 31 000 $ en Beauce.
Chez-nous, le soutien aux organismes est allé au au Gala du Mérite Sportif Beauceron, qui a reçu un montant de 7 500 $.
De même, neuf athlètes-étudiants natifs du coin et qui fréquentent diverses institutions d'enseignement à travers le Québec, sont récipiendaires de bourses selon leur niveau de programme d'entraînement. En voici la liste:
Charline Bourque — Saint-Alfred
Judo - Niveau Élite - 3 000 $
Rosalie Breton — Saint-Bernard
Hockey sur glace - Niveau Élite - 3 000 $
Alyson Gagné — Saint-Gédéon
Volleyball - Niveau Élite - 3 000 $
Mathieu Gilbert — Saint-Georges
Volleyball - Niveau Excellence - 4 000 $
Ophélie Gilbert — Saint-Joseph
Hockey sur glace - Niveau Relève - 1 500 $
Nayka Goudreau — Saint-Prosper
Rugby - Niveau Élite - 3 000 $
Jacob Lebel — Sainte-Marie
Snowboard cross - Niveau Élite - 3 000 $
Arianne Maheux — Saint-Georges
Haltérophilie - Niveau Relève - 1 500 $
Zachary Taillefer — Saint-Georges
Haltérophilie - Niveau Espoir - 1 500 $