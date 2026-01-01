Nouveau partenaire et nouvel entraîneur-chef pour le club Junior B Beauce-Sud

Le Groupe Bégin Beauce-Sud, tel est le nouveau nom que portera le club de hockey Junior B (AA), lorsqu'il entamera sa saison en septembre prochain, au sein de la Ligue Chaudière-Appalaches.

L'entente de partenariat de six ans a été annoncée en conférence de presse, tenue en fin de journée hier.

« Une entente de six ans, dans le sport junior régional, c’est une marque de confiance importante, a déclaré le président du club, Nickolas Morin. Le Groupe Bégin croit en notre organisation, en nos joueurs et en notre vision. Ce partenariat nous donne une stabilité précieuse pour continuer à bâtir quelque chose de durable pour le hockey junior B. »

Pour le co-propriétaire du Groupe Bégin, il était «tout à fait logique» que l'entreprise de recyclage de fer, principalement de pièces automobile, de Saint-Philibert s'enligne vers ce soutien majeur, puisque la compagnie est associée au club depuis 10 ans comme commanditaire secondaire.

« Oui, il y a le côté visibilité pour nous, mais on embarque pour miser sur la jeunesse, investir dans les jeunes, a fait valoir Olivier Bégin-Cyr. Je pense que ce sont des valeurs qui viennent nous rejoindre. On est vraiment du monde qui aime le hockey. »

Qui dit nouveau partenaire dit nouveau chandail. Ce dernier affichera trois couleurs, soit le bleu marine, le vert bouteille et le blanc. Le logo trouve en son centre un hockeyeur au regard intense, tenant un bâton de hockey aux reflets métalliques, se terminant par une clé anglaise et portant une casquette tournée vers l'arrière, en référence à la jeunesse. On retrouve l'inscription Groupe Bégin, soulignée par une petite vague bleue en référence à la rivière Chaudière. En trame de fond, le triangle de recyclage.

« Quand on regarde les gilets, le bleu, le vert, le blanc, c'est vraiment les couleurs qui nous représentent. On est bien fier du résultat final. On a travaillé fort pour créer le logo. On a hâte de voir l'équipe porter les gilets », a dit M. Bégin-Cyr.

Outre l'achat des chandails, le Groupe Bégin verse un montant majeur pour le soutien financier du club qui administre un budget annuel d'environ 60 000 $.

Nouvel entraîneur-chef

L’organisation a également profité de cette conférence de presse pour présenter officiellement son nouvel entraîneur-chef, Jean-François Cimon.

Impliqué dans le hockey mineur, il agit comme entraîneur-chef du Canam Beauce-Appalaches (sports-études) depuis sept ans, et comme directeur des opérations des Vikings Beauce-Appalaches.

«C'est un gros défi pour moi. Je suis super honoré de m'en aller dans le hockey junior pour mettre une nouvelle corde à mon arc, a déclaré le principal intéressé, lors de la conférence de presse. Je vais passer à une autre étape de ma carrière en travaillant avec des gars plus vieux, plus matures. »

Parlant d'âge, de nouvelles règles s'appliquent cette année. La bassin de recrutement est passé de 18-21 ans à 19-21 ans. Cependant, il n'y a plus de restrictions quant au nombre de hockeyeurs de 21 ans, qui était limité à quatre les années passées.

La ligue régionale, qui compte 10 équipes, débutera sa saison en septembre prochain.