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Ligue professionnelle de hockey féminin

La Victoire protège Desbiens, Poulin et Stacey en vue du repêchage d’expansion

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4 juin 2026
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Par La Presse Canadienne

Pour une deuxième année d'affilée, la Victoire de Montréal a choisi de protéger les attaquantes Marie-Philip Poulin et Laura Stacey, ainsi que la gardienne Ann-Renée Desbiens en prévision du repêchage d'expansion de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

Quatre nouvelles équipes feront leurs débuts dans la LPHF à compter de la prochaine saison, soit à Détroit, à Hamilton, à Las Vegas et à San José. Le circuit sera alors composé de 12 formations.

Desbiens, Poulin, Stacey avaient été les trois premières joueuses recrutées par la directrice générale Danièle Sauvageau lors de la création de l'équipe montréalaise, en 2023. Celles-ci ont largement contribué à la récente conquête de la Coupe Walter de la Victoire.

Lors du bilan de fin de saison, tenu le 27 mai, Poulin et Stacey n'ont pas confirmé ce qui les attendait l'automne prochain, désirant vouloir prendre quelques semaines afin de guérir des blessures et pour discuter de leur avenir.

La Charge d'Ottawa a protégé l'attaquante Rebecca Leslie, la gardienne Gwyneth Philips et la défenseuse Ronja Savolainen, tandis que les Sceptres de Toronto se sont tournés vers les arrières Renata Fast et Ella Shelton, ainsi que la gardienne Raygan Kirk.

De leur côté, les Goldeneyes de Vancouver ont opté pour l'attaquante Sarah Nurse, la défenseuse Sophie Jaques et la gardienne Emerance Maschmeyer.

Le Torrent de Seattle a pour sa part laissé la vedette Hilary Knight sans protection, mais a placé l'attaquante Alex Carpenter, la gardienne Hannah Murphy et l'arrière Anna Wilgren sur sa liste des joueuses protégées.

La gardienne Aerin Frankel ainsi que les défenseuses Megan Keller et Haley Winn resteront avec le Fleet de Boston, tout comme les attaquantes Taylor Heise et Kelly Pannek, ainsi que la gardienne Maddie Rooney avec le Frost du Minnesota.

Les Sirens de New York sont quant à eux la seule équipe ayant sélectionné trois attaquantes, soit Sarah Fillier, Kristýna Kaltounková et Casey O’Brien.

Les joueuses protégées ont prolongé leur contrat avec leur organisation respective ou elles ont reçu une offre qualificative.

La deuxième des six phases d’expansion s'amorcera vendredi. Chaque équipe d’expansion pourra alors acquérir cinq joueuses en les faisant signer une entente. Si une formation n’est pas en mesure de mettre sous contrat cinq joueuses d’ici lundi, un processus de sélection sera mis en place.

Chacune des huit organisations existantes peut perdre un maximum de trois joueuses sous contrat pour la saison 2026-2027 au cours de la deuxième phase.

La Presse Canadienne

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