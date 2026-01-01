Défaites deux fois, les Canadiennes terminent au quatrième rang

Dimanche, l’équipe canadienne féminine de rugby à 7 a conclu l’étape de Hong-Kong comptant pour la Série Championnats SVNS au quatrième rang. Face à la Nouvelle-Zélande en demi-finale, les protégées de Jocelyn Barrieau ont été défaites 31-12.

Ensuite, dans le match pour la médaille de bronze, les Canadiennes ont baissé pavillon 31-7 face aux Françaises. La Beauceronne Sabrina Poulin était la seule représentante québécoise dans la formation de l’unifolié.

Les Canadiennes ont bien amorcé leur duel pour la troisième place, alors qu’elles ont pris les devants 7-0 contre les Françaises après l’essai de Charity Williams et la conversion d’Olivia Apps dans la première minute de jeu. Leurs adversaires ont répliqué avec deux essais consécutifs et une conversion avant la deuxième demie.

Au retour de la pause, les Canadiennes n’ont plus été dans le coup et n’ont marqué aucun point, en plus d’en accorder 19.

Plus tôt dans la journée, en demi-finale, les Néo-Zélandaises et éventuelles médaillées d’or face aux Australiennes, ont rapidement pris le contrôle de l’affrontement contre le Canada et se forger une avance de 19-0 à la mi-temps. La vétérane Olivia Apps a inscrit son équipe au pointage au retour de la pause lorsqu’elle a traversé pratiquement tout le terrain pour inscrire un essai qui a été suivi d’une conversion réussie de Savannah Bauder.

En avance 19-7, les Black Ferns ont à nouveau creusé l’écart avec deux essais et une conversion. Eden Kilgour a franchi la zone payante grâce à sa vitesse pour un dernier essai du Canada qui s’est incliné 31-12.

Si l’entraîneure Barrieau était satisfaite du travail de ses joueuses dans la défaite de 19-12 contre l’Australie vendredi, la tenue de son équipe n’a pas été à la hauteur dimanche, selon elle.

« Malheureusement, nous n’avons pas réussi à créer une dynamique face à la Nouvelle-Zélande et nous avons eu quelques blessures et des joueuses ont dû quitter le terrain. Dans l’ensemble, nous n’avons pas réussi à trouver notre rythme pendant ce match. Ce fut donc une journée difficile », a commenté la pilote d’origine québécoise à Rugby Canada.

« C'était la même chose contre la France : nous n'avons pas réussi à prendre l'avantage et nous n'avons pas su valoriser et honorer la possession du ballon. Il faudra donc revoir notre stratégie. [...] Il nous reste deux tournois et l’occasion de bâtir sur les fondations que nous avons posées l’an dernier pour nous mettre en bonne position pour l’année prochaine. »

Au classement provisoire de la Série des Championnats, le Canada est quatrième avec 14 points. La Nouvelle-Zélande (20) est en tête devant l’Australie (18) et la France (16)

La prochaine étape de la Série Championnats SVNS sera présentée à Valladolid, en Espagne, à la fin mai.