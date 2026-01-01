Les Jabs brillent à une compétition canadienne en Ontario

Cinq équipes du club de cheerleading Jabs de Saint-Joseph-de-Beauce ont pris part à une compétition canadienne tenue du 10 au 13 avril au International Centre, à Mississauga, en Ontario, où elles ont livré des performances jugées solides par l’organisation.

L’événement rassemblait plusieurs formations provenant de partout au pays. Dans ce contexte relevé, les équipes beauceronnes ont réussi à se démarquer dans différentes catégories.

L’équipe Tactick U16 niveau 3 a obtenu la meilleure position parmi les formations locales avec une quatrième place, accompagnée d’un « hit zéro », soit une prestation sans erreur majeure.

De son côté, Shock U16 niveau 3ST a terminé en cinquième position, également avec un « hit zéro ».

Chez les plus jeunes, Fireshield U12 niveau 2 a pris le sixième rang, tandis qu’Impact U16 niveau 2 a terminé septième. L’équipe Battlefield U12 niveau 1 s’est quant à elle classée en huitième position, en plus de réaliser deux « hits » lors de la compétition.

Ces résultats permettent aux Jabs de se positionner sur la scène canadienne, tout en poursuivant le développement de leurs athlètes dans un environnement compétitif.