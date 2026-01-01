Faux pas des Chevaliers en début de Coupe Telus 

La saison des Chevaliers de Lévis s'est transporté à Peterborough pour disputer ce matin le premier match du championnat canadien de la Coupe Telus.

L’équipe sacrée championne du Québec est allé défendre sa province contre les cinq autres meilleures équipes du pays. Pour ouvrir le bal, c’est Zachary Lainesse qui a défendu la cage des siens contre l’attaque des Rockets de l'Okanagan.

Le décalage horaire de trois heures semble nuire aux Rockets alors que Lévis s’impose physiquement et dirige plus de 20 tirs vers le cerbère adverse. Ce ne sont malheureusement pas les Chevaliers qui s’inscrivent au pointage en premier, mais plutôt Kaishu Shin qui bat Lainesse. Un tir que ce dernier aimerait bien revoir.

L’attaquant de petit format Ludovic Plante nivelle la marque à 14:29 avec un boulet provenant de l’enclave. Lévis se voit refuser un but en fin de période alors que la rondelle a été touchée plus haut que la hauteur permise. 1-1 après 20 minutes.

Lévis prend rapidement les devants de ce match en début de période alors que Chartier marque avec moins de 3 minutes écoulées. Tout baigne pour les jaunes jusqu’à ce que l’allure du match change suite au filet de Raine Lepin à 13:51. 40 minutes se sont écoulées et c’est 2-2 au tableau indicateur.

Okanagan en inscrit trois en 3ᵉ période. Brayden Jugnauth qui marque. Quelques instants plus tard, Hudson Getzlaf double l’avance des siens et en fin de période, Will Fuhrmann marque dans un filet désert.

Le prochain match de Lévis sera demain, mardi 21 avril, à compter de 11 h, contre les Wolves de Waterloo.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA