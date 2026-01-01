Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Ligue de hockey M18 AAA

Faux pas des Chevaliers en début de Coupe Telus 

durée 15h15
20 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Mathieu Caron

La saison des Chevaliers de Lévis s'est transporté à Peterborough pour disputer ce matin le premier match du championnat canadien de la Coupe Telus.

L’équipe sacrée championne du Québec est allé défendre sa province contre les cinq autres meilleures équipes du pays. Pour ouvrir le bal, c’est Zachary Lainesse qui a défendu la cage des siens contre l’attaque des Rockets de l'Okanagan. 

Le décalage horaire de trois heures semble nuire aux Rockets alors que Lévis s’impose physiquement et dirige plus de 20 tirs vers le cerbère adverse. Ce ne sont malheureusement pas les Chevaliers qui s’inscrivent au pointage en premier, mais plutôt Kaishu Shin qui bat Lainesse. Un tir que ce dernier aimerait bien revoir.

L’attaquant de petit format Ludovic Plante nivelle la marque à 14:29 avec un boulet provenant de l’enclave. Lévis se voit refuser un but en fin de période alors que la rondelle a été touchée plus haut que la hauteur permise. 1-1 après 20 minutes. 

Lévis prend rapidement les devants de ce match en début de période alors que Chartier marque avec moins de 3 minutes écoulées. Tout baigne pour les jaunes jusqu’à ce que l’allure du match change suite au filet de Raine Lepin à 13:51. 40 minutes se sont écoulées et c’est 2-2 au tableau indicateur. 

Okanagan en inscrit trois en 3ᵉ période. Brayden Jugnauth qui marque. Quelques instants plus tard, Hudson Getzlaf double l’avance des siens et en fin de période, Will Fuhrmann marque dans un filet désert. 

Le prochain match de Lévis sera demain, mardi 21 avril, à compter de 11 h, contre les Wolves de Waterloo.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les Jabs brillent à une compétition canadienne en Ontario

Publié à 12h00

Les Jabs brillent à une compétition canadienne en Ontario

Cinq équipes du club de cheerleading Jabs de Saint-Joseph-de-Beauce ont pris part à une compétition canadienne tenue du 10 au 13 avril au International Centre, à Mississauga, en Ontario, où elles ont livré des performances jugées solides par l’organisation. L’événement rassemblait plusieurs formations provenant de partout au pays. Dans ce ...

LIRE LA SUITE
Finale de la Coupe Napa: deuxième défaite des Condors

Publié à 8h00

Finale de la Coupe Napa: deuxième défaite des Condors

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches sont maintenant menés 2-0 par le Collège Français de Longueuil dans la série finale pour la Coupe NAPA.  Ce dimanche, ils ont subi une défaite de 6 à 3 alors qu'ils jouaient à domicile, au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, devant près de 900 partisans.  Le Collège Français a ouvert la marque ...

LIRE LA SUITE
Défaites deux fois, les Canadiennes terminent au quatrième rang

Publié à 6h00

Défaites deux fois, les Canadiennes terminent au quatrième rang

Dimanche, l’équipe canadienne féminine de rugby à 7 a conclu l’étape de Hong-Kong comptant pour la Série Championnats SVNS au quatrième rang. Face à la Nouvelle-Zélande en demi-finale, les protégées de Jocelyn Barrieau ont été défaites 31-12. Ensuite, dans le match pour la médaille de bronze, les Canadiennes ont baissé pavillon 31-7 face aux ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge