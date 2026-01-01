Renouvellement du contrat de l'entraîneur-chef Pier-Luc Giguère

L’organisation des Chevaliers de Lévis vient d’annoncer le renouvellement du contrat de Pier-Luc Giguère, à titre d’entraîneur-chef, ainsi que celui de Simon Larouche, comme entraîneur-adjoint pour les deux prochaines saisons (2026-2027 et 2027-2028).

Depuis leur arrivée derrière le banc en 2021-2022, les deux hommes ont démontré un leadership exceptionnel, une grande capacité à développer les joueurs, ainsi qu’un engagement constant envers les valeurs d’excellence qui définissent les Chevaliers de Lévis.

Sous ce duo, l’équipe de Chaudière-Appalaches a renoué avec la finale de la Coupe Jimmy-Ferrari en 2022 alors qu’elle a été finaliste. Elle a par la suite connu un parcours remarquable, culminant la conquête du Challenge CCM en 2024, deux championnats provinciaux consécutifs (2025,2026) et la conquête de la Coupe TELUS 2026, un moment historique pour notre organisation.

« Leur renouvellement s’inscrit dans notre volonté d’assurer la continuité de notre vision et de poursuivre le développement de nos jeunes athlètes dans un environnement gagnant, a mentionné le président et directeur général du club, Christian Caron. Leur professionnalisme, leur passion et leur capacité de faire progresser les joueurs de notre territoire font un duo de premier plan dans le hockey M18 AAA du Québec. Notre organisation ne vise pas seulement à gagner aujourd'hui; elle vise à demeurer une référence année après année dans la poursuite de l'excellence. »

Il a ajouté que les membres de sa formation « ne veulent pas seulement gagner, ils veulent perdurer. »

La prochaine édition des Chevaliers de Lévis sera connue à la fin du mois d’août 2026, alors que plusieurs joueurs tenteront de percer l’alignement à compter du 4 août, date du début du camp d’entraînement.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA