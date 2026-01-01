Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Malgré les prévisions météorologiques

L’Autodrome Chaudière maintient son programme de samedi

durée 15h00
5 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

L’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction confirme que le programme double de la série NASCAR Canada aura bien lieu ce samedi 6 juin, malgré les incertitudes liées aux conditions météorologiques.

Dans une communication publiée avant l’événement, la direction de l’Autodrome et l’organisation de NASCAR Canada indiquent que tous les efforts sont mis en place afin que les courses puissent se dérouler samedi comme prévu.

L’événement doit marquer le premier programme double de la saison 2026 en NASCAR Canada, avec deux courses de 125 tours au calendrier sur l’ovale de Vallée-Jonction.

L’organisation précise toutefois que, dans le pire des scénarios, le dimanche pourrait être utilisé pour compléter l’événement si la météo venait à perturber le déroulement des activités.

Pour rappel, les puits ouvriront à 9 h 30 pour les détenteurs de billets en prévente. La billetterie pour l’admission générale ouvrira quant à elle à 10 h 30.

L’Autodrome Chaudière invite donc les amateurs de course à se présenter à Vallée-Jonction pour ce rendez-vous attendu de la saison automobile en Beauce.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Renouvellement du contrat de l'entraîneur-chef Pier-Luc Giguère

Publié à 11h00

Renouvellement du contrat de l'entraîneur-chef Pier-Luc Giguère

L’organisation des Chevaliers de Lévis vient d’annoncer le renouvellement du contrat de Pier-Luc Giguère, à titre d’entraîneur-chef, ainsi que celui de Simon Larouche, comme entraîneur-adjoint pour les deux prochaines saisons (2026-2027 et 2027-2028).  Depuis leur arrivée derrière le banc en 2021-2022, les deux hommes ont démontré un leadership ...

LIRE LA SUITE
La Fondation Nordiques distribue 31 000 $ en Beauce

Publié hier à 12h00

La Fondation Nordiques distribue 31 000 $ en Beauce

La Fondation Nordiques vient d'annoncer, par voie de communiqué de presse, qu’elle versera la somme de 423 000 $ en bourses d'études et dons de charité aux athlètes amateurs et aux organismes de bienfaisance de la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches, dont 31 000 $ en Beauce. Chez-nous, le soutien aux organismes est allé au au Gala du ...

LIRE LA SUITE
La Victoire protège Desbiens, Poulin et Stacey en vue du repêchage d’expansion

Publié hier à 9h00

La Victoire protège Desbiens, Poulin et Stacey en vue du repêchage d’expansion

Pour une deuxième année d'affilée, la Victoire de Montréal a choisi de protéger les attaquantes Marie-Philip Poulin et Laura Stacey, ainsi que la gardienne Ann-Renée Desbiens en prévision du repêchage d'expansion de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF). Quatre nouvelles équipes feront leurs débuts dans la LPHF à compter de la ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge