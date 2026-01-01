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Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches

Éliot Grondin et Marie-Philip Poulin nommés au 53e Gala de l’athlète

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22 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Éliot Grondin et Marie-Philip Poulin se trouvent parmi les douze athlètes olympiques ou paralympiques nommés en vue du 53e Gala de l’athlète des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, qui se tiendra le 13 mai prochain au Cégep Limoilou. 

Le planchiste de Sainte-Marie est donc sélectionné dans la catégorie Athlète individuel international masculin, tandis que la hockeyeuse de Beauceville est nominée dans la catégorie Partenaire / coéquipier·ère international·e. Par ailleurs, Les Chevaliers de Lévis M18AAA se sont démarqués et se retrouvent ainsi dans la catégorie Équipe.

Rappelons qu’Eliot Grondin et la nageuse Aurélie Rivard avaient été sélectionnés conjointement comme athlètes de l’année en 2025.

Au total, 120 dossiers de candidature ont été examinés pour désigner les personnes nommées dans les 11 catégories du programme, qui vise à mettre en lumière les
performances des athlètes et équipes sportives de l’année écoulée dans les régions concernées.

Le comité de sélection a retenu 39 athlètes, 5 équipes et 10 entraîneur·e·s issus de 23 disciplines différentes, tous en lice lors du Gala du 13 mai. Plus de 30 000 $ en bourses seront attribués durant la soirée. Dans chacune des 11 catégories, des gagnants seront récompensés, et la soirée prendra fin avec l’annonce de l’athlète de l’année, choisi parmi les finalistes des trois catégories internationales.

Des nouveautés

Au cours de cette année olympique et paralympique, une distinction particulière sera accordée aux 25 athlètes de Jeux de Milano-Cortina et associés à ces régions. Deux prix additionnels seront également décernés: celui de la personnalité sportive de l’année, ainsi que celui de la performance exceptionnelle de l’année.

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