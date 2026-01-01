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Bud Light 125 et Michelob Ultra 125

Deux épreuves reportées à l'Autodrome Chaudière

durée 13h30
6 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

En raison des fortes précipitations annoncées dans la région, les officiels de la Série NASCAR Canada, en consultation avec la direction de l’Autodrome Chaudière, ont pris la décision de reporter les épreuves Bud Light 125 et Michelob Ultra 125.

Les deux courses auront désormais lieu le dimanche 7 juin. L’horaire révisé sera annoncé ultérieurement par les responsables de l’Autodrome de Vallée-Jonction. Les grilles de départ ont été établies conformément au règlement de la Série NASCAR Canada. Cette décision a été prise afin d’assurer la sécurité des pilotes, des équipes et des spectateurs, tout en garantissant les meilleures conditions de course possibles pour cet événement très attendu.

Les amateurs pourront suivre les deux courses en direct sur REV TV et TVA Sports 2. Le Bud Light 125 sera diffusé à midi, suivi du Michelob Ultra 125 à 14 h 30. Une diffusion en différé sera également offerte sur TSN.

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