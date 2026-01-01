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4 500 truites mouchetées ensemencées

L'événement Pêche en ville fête ses trente ans à Saint-Georges

durée 12h00
6 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Malgré la météo, plusieurs familles profitent aujourd'hui de l'événement Pêche en ville sur la rivière Chaudière à Saint-Georges.

Il s'agit de la trentième édition de cet événement gratuit pour tous. Depuis 7 h ce matin et jusqu'à 15 h cet après-midi, les citoyens sont invités à pêcher des truites mouchetées, ensemencées ce matin même par la ville et a profité des animations prévues pour l'occasion.

Au total, 4 500 truites mouchetées ont été ensemencées à Saint-Georges, dont 1 500 au parc des Sept-Chutes et 3 000 au barrage Sartigan. Celles-ci mesurent entre 8 et 12 pouces. 

En plus de satisfaire les amateurs de pêche, l'ensemencement permet également d'aider la faune locale.

Rappelons que l’événement Pêche en ville, organisé partout au Québec, permet de pêcher sans permis. Il importe cependant de souligner que la réglementation provinciale s’applique en tout temps, notamment en ce qui a trait aux quotas. 

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