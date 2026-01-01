Première victoire à Peterborough pour les Chevaliers

Après s’être incliné par la marque de 5-2 en lever de rideau, lors premier match du championnat canadien de la Coupe Telus, les Chevaliers de Lévis sont retournés, hier, à la planche à dessin pour essayer d’obtenir une première victoire du tournoi. Pour ce faire, les Wolves de Waterloo étaient l’équipe adverse

Les spectateurs présents ne devaient pas prendre de gorgée de café en début de partie alors que Lévis explose offensivement.

Tout ça débute avec le but rapide de Charly Roy avec seulement 9 secondes de jeu. Quelques minutes plus tard, Bélanger accepte la savante passe de Duguay-Caron pour doubler l’avance des Lévisiens. Le 84, Ludovic Plante en ajoute 42 secondes plus tard pour faire 3-0 Lévis. Waterloo réplique immédiatement avec le filet de Wyatt Marks. Cela ne s'arrête pas là pour Lévis avec l’ajout de deux buts au compteur. Malyk Côté en inscrit deux de suite pour terminer la période 5-1 en faveur des Chevaliers.

Une période médiane un peu moins existante, au Peterborough Memorial Centre, alors que rien n’est à signaler de la part des deux formations.

Les Chevaliers en ajoutent deux de plus au troisième tiers , vec les buts de Christopher St-Hilaire et Simon Chartier. Waterloo se résigne vers le revers, mais cela ne les empêche pas de marquer un deuxième contre Lainesse. William Kueneman est le buteur.

La marque finale 7-2 Lévis.

Le prochain match de Lévis sera ce soir contre la formation locale, les Petes de Peterborough

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA