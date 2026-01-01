École des Appalaches: une demande sera déposée pour la rénovation de la piscine

Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) déposera un projet de réfection de la piscine de l’école des Appalaches, à Sainte-Justine, au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) le 22 juin prochain.

C’est la décision qui a été adoptée par le conseil d’administration ce mardi soir. « C’est sûr qu’on a des enjeux avec la piscine qui se situe à l’intérieur de l’école des Appalaches à Saint-Justine. On a eu des enjeux depuis 2018, on a tenté certaines réparations, mais on a quand même eu des problèmes d’eau. On a une solution temporaire qui nous permet d’utiliser le bassin, mais il ne s’agit pas que de notre utilisation », a expliqué Karina Roy, directrice générale par intérim du CSSBE, d’entrée de jeu.

En collaboration avec une professionnelle de la MRC des Etchemins, la directrice du service des ressources matérielles du CSSBE, Caroline Lessard, a donc monté le projet qui sera présenté au PAFIRSPA. Elles se sont basées sur les données d’utilisation de la piscine qui démontrent l’utilité de cet endroit dans la communauté. En effet, la piscine sert à la fois aux élèves du primaire et du secondaire, mais également aux citoyens de 13 municipalités. Rappelons qu'il s'agit de la seule piscine dans un périmètre d’environ 45 kilomètres.

Bien que la pétition lancée par Vicky Jolin pour sauver la piscine et qui a récolté 2 937 signatures ne soit pas à l’origine de la décision du CSSBE, elle a tout de même permis à l’organisation de s’assurer que la communauté avait un réel intérêt pour l’endroit.

Finalement, l'objectif de la demande est de pouvoir rénover le bassin, mais également de refaire les parois du bâtiment qui abrite la piscine.

Par conséquent, suite à une rencontre des maires de la MRC des Etchemins avec le CSSBE, il a été convenu d’un commun accord de déposer une demande et de s'acquitter conjointement du montant résiduel de 33% si le projet est accepté au PAFIRSPA.