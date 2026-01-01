Le Paw Paw de Saint-Georges sacré champion M25

Le Paw Paw de Saint-Georges a remporté, ce samedi 18 avril à Lévis, le championnat de la ligue M25 division Beauce-Appalaches, concluant ainsi son parcours éliminatoire par une victoire en finale face au Métal Tech de Saint-Éphrem.

Plus tôt dans la journée, la formation beauceronne a d’abord pris la mesure de Lévis 3 en demi-finale avec un gain de 7 à 2.

Le match a rapidement été à sens unique, alors que le Paw Paw a inscrit cinq buts dès la première période, grâce notamment à Samuel Larochelle, Zachary Talbot, Nykolas Mendez-Roy et Olivier Groleau. Alexandre Auclair a ajouté deux autres buts par la suite.

La rencontre a toutefois été écourtée, les officiels mettant fin au match avec six minutes à jouer en troisième période en raison de gestes jugés dangereux.

En finale, les représentants de Saint-Georges affrontaient une autre équipe de la région, Métal Tech de Saint-Éphrem, dans un duel 100 % beauceron. Le Paw Paw a pris les devants 3 à 0, avec des buts de Justin Veilleux et un doublé de Félix Labbé.

Malgré une remontée de l’adversaire en troisième période, qui a réduit l’écart à un seul but, le gardien Jacob Pomerleau-Poulin a su préserver l’avance des siens, permettant à son équipe de confirmer sa conquête du titre.

L’entraîneur Pierre Poulin a salué l’effort collectif de ses joueurs à l’issue de la rencontre. « Les gars ont joué toute une saison et toute une finale, ils se sont sacrifiés pour leurs coéquipiers, l’esprit d’équipe était exceptionnel et nous serons de retour avec le même esprit de victoire l’an prochain », a-t-il indiqué.

Ce championnat vient conclure une saison marquée par de solides performances pour le Paw Paw, dans une nouvelle ligue qui regroupe plusieurs formations de Chaudière-Appalaches.