Le Super Gala de Boxe Saint-Georges Ford en images

Plus de 1 500 personnes ont assisté au 5e Super Gala de Boxe Saint-Georges qui s'est tenu vendredi soir au Centre Lacroix-Dutil.

Une fiche de 14 combats a été présentée, dont celui opposant Ryan Lapierre du Club de boxe Hubert Poulin à Enzo Mugisha, du Club de boxe St-Hyacinthe, qui a remporté le prix du meilleur combat de la soirée.

L’athlète beauceron Nathan Goulet, du Club de boxe Hubert Poulin, a quant à lui été nommé Meilleur boxeur de la soirée après avoir battu Raphael Godin, du Club de boxe Punch-Out. Cependant, la soirée n’a pas été forte de succès pour les participants beaucerons, car seulement quatre d’entre eux ont remporté leur combat. Kerri Vanderstelt s’est même blessé alors qu’il affrontait Christian Barriault du Club de boxe de Matane.

Le public a aussi pu assister à un court entraînement de Joël Thériault “L’Animal”, durant une intermission.

Découvrez la liste des combats présentés et leur vainqueur:

- 75 lbs: Thomas Rodrigue VS Jack Nussey (vainqueur),

- 135 lbs démonstratif: Nathan Poulin VS Mahdi Quirion,

- 135 lbs: Jean Christophe Bégin VS Alanik Leclerc (vainqueur),

- 176 lbs: Stéphanie Lescomb VS Vanessa Lepage (vainqueur),

- 135 lbs: Nathan Goulet (vainqueur) VS Raphael Godin,

- 160 lbs: Keller Hernandez (vainqueur) VS Simon Lachapelle,

- 180 lbs: Pier-Alexandre Rodrigue VS Marco Laroche (vainqueur),

- 215 lbs+: Kerri Vanderstelt VS Christian Barriault (vainqueur),

- 125 lbs: Alex Rodrigue VS Gabin Wauquier (vainqueur),

- 140 lbs démonstratif: Jessy Landry VS Mathis Hamel,

- 125 lbs: Ryan Lapierre VS Enzo Mugisha (vainqueur),

- 145 lbs: Frank Bouffard VS Lizar Yusupov (vainqueur),

- 210 lbs+: Jean-William Caron (vainqueur) VS Maxime Landry,

- 165 lbs: Dave Rodrigue (vainqueur) VS Nicolas Ouellet.

Pour finir, un chanceux a gagné la somme de 735$ au moitié-moitié tiré en fin de soirée.