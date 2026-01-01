Une victoire tardive en 3e période pour les Chevaliers

Les Chevaliers de Lévis ont remporté, hier soir, leur troisième match disputé dans le cadre du championnat canadien de la Coupe Telus, en défaisant la formation locale, les Petes de Peterborough.

Le gardien Nathan Gagnon s'est retrouvé devant la cage, obtenant son premier départ depuis la demi-finale des séries éliminatoires de la Coupe Jimmy-Ferrari.

Les arbitres n’entendent pas à rire en première période alors que le rififi n’est pas toléré après les coups de sifflet, Jacob Boucher écope d’un 10 minutes de mauvaise conduite alors qu’un joueur des Petes mérite le même sort. Le jeune défenseur de Lévis, Enzo Roy, s’illustre alors qu’il fait pratiquement l’aller-retour de la patinoire pour déjouer le cerbère adverse en le battant par-dessous l’épaule droite. Lévis essuie 3 désavantages numériques pour retraiter au vestiaire en avance par 1.

Une deuxième période partagée entre les deux des six meilleures formations au pays alors que Lévis s’inscrit à deux reprises et les Petes font de même. Les buteurs pour Lévis, Lucas Morin et Benjamin Corso (A.N). Pour l’équipe hôte, les marqueurs sont Anthony Farace, Garrett Jones. Les zèbres s’en donnent à cœur joie alors que pas moins de 10 punitions individuelles sont décernées au second tiers.

La troisième période est en faveur de Lévis qui tire son épingle du jeu avec le but gagnant en avantage numérique du capitaine Jacob Boucher.

La marque finale: 4-3 pour Lévis.

Le prochain match des Chevaliers est aujourd'hui, contre la puissante offensive des Pats Canadians de Régina, la seule équipe toujours parfaite dans ce tournoi.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA