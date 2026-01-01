Les Condors s’inclinent encore et se retrouvent au bord de l’élimination

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont subi une troisième défaite consécutive dans cette série finale, s’inclinant 3-0 face au Collège Français de Longueuil, ce mercredi soir.

Dominés dans un match où ils n’ont pas trouvé le fond du filet, les Beaucerons se retrouvent maintenant dos au mur, tirant de l’arrière 0-3 dans la série.

Après une première période serrée, c’est finalement Longueuil qui a ouvert la marque à 15:36 grâce à Gabriel Provencher, bien appuyé par Samuel Beaulieu.

Malgré leurs efforts, les Condors n’ont pas été en mesure de répliquer, laissant les locaux prendre confiance au fil du match.

En deuxième période, le Collège Français a profité d’un avantage numérique pour doubler son avance. Isaiah Parent a trouvé le fond du filet à 10:07, avec l’aide de Gabriel Provencher, portant le pointage à 2-0.

En fin de troisième période, alors que les Condors tentaient le tout pour le tout, Isaiah Parent a inscrit son deuxième du match dans un filet désert à 17:55, confirmant la victoire de 3-0 pour Longueuil.

Après trois matchs dans cette finale, les Condors devront impérativement trouver des solutions offensives s’ils souhaitent prolonger leur saison. Les Condors n’ont désormais plus le choix, ils devront l’emporter pour éviter l’élimination.

Le match numéro 4 a lieu ce jeudi 23 avril à 20 h, à Saint-Georges, où les Beaucerons tenteront de forcer un cinquième affrontement et de relancer la série.