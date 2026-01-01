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Coupe TELUS

Une fin de match excitante pour les Chevaliers

durée 06h00
24 avril 2026
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Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Mathieu Caron

Les Chevaliers de Lévis ont remporté, en matinée jeudi, leur quatrième match disputé dans le cadre du championnat canadien de la Coupe Telus, en défaisant la formation des Pats Canadians de Régina.

Le gardien de Lévis, Zachary Lainesse, retrouve son filet pour cette partie.

C’est une première période nez-à-nez entre les deux formations canadiennes, Lévis s’inscrit en premier alors que Ludovic Plante récupère le lancer de Duguay-Can pour battre Meyer. C’est les Pats qui répondent par la suite avec le filet de Malaki Martin pour niveler le pointage. 1-1 après 20 minutes de jeu. 

Le même scénario se produit en deuxième période avec le but hâtif de Lucas Morin qui bat Meyer. Ce dernier n’a rien vu avec beaucoup de circulation devant le filet. Les Pats répliquent de nouveau et ce à deux reprises avec les buts de Liam Pue et du défenseur Ryker Doka. Le jeune prodige Maddox Schultz en ajoute un de plus en avantage numérique pour faire 4-2 avec 8 minutes à jouer au second tiers. 

Ne quittez pas la partie trop rapidement puisqu’il reste encore de l’essence dans le réservoir pour les Lévisiens, Loïk Poulin, Logan Bêty et Simon Chartier sont les pointeurs. pour niveler à 5-5 et envoyer les deux formations en prolongation. 

Les jumeaux St-Hilaire profitent d’une connexion entre frères pour mettre fin au début avec le but de Christopher. Lévis l’emporte 6-5 contre les Pats Canadians de Regina. 

Le prochain match sera le dernier de la ronde préliminaire alors que les Macs d’Halifax croiseront le fer avec les Chevaliers.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA

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