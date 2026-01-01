Les Condors s’inclinent en finale, mais sortent la tête haute

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont vu leur saison prendre fin ce jeudi soir, le 23 avril, alors qu’ils se sont inclinés 4 à 0 face au Collège Français de Longueuil, à Saint-Georges. Cette défaite permet à Longueuil de balayer la série finale 4-0 et de mettre la main sur la Coupe NAPA, directement sur la glace beauceronne.

Au lendemain de cette défaite, l’entraîneur-chef Toby Lafrance est revenu sur la fin de saison de son équipe, tout en dressant un bilan positif du parcours des siens.

Voir l’adversaire célébrer sur leur glace demeure un moment difficile pour le groupe.

« C’est jamais facile de voir l’autre équipe soulever le trophée sur notre glace […] ça fait mal un petit peu, reconnaît Toby Lafrance. Malgré la déception, il insiste sur le chemin parcouru par ses joueurs. Les gars peuvent être très fiers de ce qu’ils ont accompli cette année. »

Même si la série s’est conclue en quatre matchs, l’entraîneur estime que l’écart entre les deux équipes ne reflète pas entièrement le niveau de jeu. « Je pense pas qu’on a été surclassés », affirme-t-il, soulignant que plusieurs matchs se sont joués à peu de choses.

« Ça s’est toujours joué à un jeu qui n’a pas rentré ou une pénalité ici et là », ajoute-t-il, évoquant des occasions de marquer qui n’ont pas été converties.

Face à eux, Longueuil a su capitaliser sur ses moments. « Quand ils déployaient leurs attaques, c’était impressionnant aussi. »

Un parcours au-delà des attentes

En début de saison, peu d’observateurs voyaient les Condors se rendre jusqu’en finale. Avec un groupe jeune, l’équipe a progressé au fil des mois en misant sur le travail et la structure. « Les gars ont décidé d’embarquer dans le bateau et ils ont acheté un discours. Le parcours éliminatoire, marqué notamment par une remontée en demi-finale contre Saint-Jérôme, témoigne de cette résilience selon Toby Lafrance. Les gars ont montré beaucoup de caractère. »

Au-delà du résultat final, l’entraîneur retient surtout l’évolution de son groupe. « Ce qui me rend le plus fier, c'est le groupe qu’on a créé ensemble et le développement qu’on a fait avec nos plus jeunes », souligne-t-il.

Plusieurs joueurs ont su saisir leur chance, même ceux qui n’étaient pas assurés d’un poste en début de saison.

À l’issue du match, le gardien Luc-Antoine Labbé a été nommé joueur des séries pour l’équipe finaliste, une distinction que son entraîneur juge méritée. « Il devrait le prendre positivement, c’est une belle reconnaissance pour lui », affirme Toby Lafrance.

Une base solide pour la suite

Malgré la défaite, l’entraîneur voit cette finale comme une étape dans le développement du programme. « Regardez-les célébrer, visualisez, parce que ça s’en vient pour vous », a-t-il lancé à ses joueurs après le match. Selon lui, le groupe actuel représente une base prometteuse pour les prochaines saisons. « Si on peut garder les bons éléments en place, je pense qu’on est vraiment sur la bonne direction. »

À sa première saison derrière le banc des Condors, Toby Lafrance se dit satisfait du travail accompli, tout en se projetant déjà vers l’avenir.

« J’ai déjà hâte de voir où est-ce que ce groupe-là peut aller », confie-t-il.

Sous contrat pour trois ans, il souhaite poursuivre le développement de l’équipe avec un objectif clair. « Je suis très confiant de dire que ce club-là va bientôt remporter les grands honneurs », affirme-t-il.

Malgré cette défaite en finale, les Condors ont offert aux partisans de la Beauce une saison marquée par la progression et la résilience, laissant entrevoir des perspectives intéressantes pour la suite.