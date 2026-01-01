Marc-Antoine Camirand signe un doublé en NASCAR

La première épreuve sur ovale et le premier programme double de la saison 2026 de NASCAR Canada ont offert tout un spectacle à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, après que les deux courses aient été reportées de samedi à dimanche, en raison des fortes pluies dans la région.

Marc-Antoine Camirand s’est imposé comme le pilote dominant du week-end en remportant les deux courses disputées sur l’ovale d’un quart de mille, soit le Bud Light 125 et le Michelob Ultra 125.

Les qualifications ayant été annulées en raison de la pluie, la grille de départ du Bud Light 125 a été établie conformément au règlement de NASCAR Canada, plaçant Camirand et la Chevrolet GM Paillé no 96 en position de tête.

Camirand a contrôlé les premiers segments de l’épreuve, mais a dû composer avec la pression constante de Donald Theetge au volant de la Chevrolet Revêtements Vulcain / Max Leclerc Construction no 80 tout au long des 125 tours. Plusieurs neutralisations, ainsi qu’un drapeau rouge en fin de course, ont maintenu le peloton regroupé et préparé le terrain pour une arrivée spectaculaire. Theetge s’est emparé de la tête aux environs de la mi-course avant de livrer une longue bataille à Camirand pour la victoire.

Derrière les meneurs, Alex Labbé a remonté le peloton depuis la 12e position sur la grille au volant de la Chevrolet Lussier Chevrolet / Centre du VR Victoriaville no 36, tandis que William Larue a méthodiquement progressé depuis la 13e place dans la Chevrolet Larue Industrial Snow Removal Equipment / Leeboy no 45.

À la suite d’une relance tardive avec seulement 12 tours à faire, Camirand a repris les commandes de l’épreuve et a résisté à Theetge, lors d’une spectaculaire bataille à quatre impliquant également Labbé et Larue, afin de décrocher sa première victoire de la saison.

Theetge a terminé deuxième, tandis que Larue a complété le podium.

La grille de départ du Michelob Ultra 125 a été déterminée selon le meilleur tour réalisé par chaque pilote lors de la première course, ce qui a de nouveau placé Camirand à l’avant du peloton.

La deuxième course s’est rapidement transformée en un autre duel entre Camirand et Theetge, les deux pilotes échangeant la tête à plusieurs reprises au cours de l’après-midi. Theetge a pris les commandes au 20e tour avant que Camirand ne reprenne la position neuf tours plus tard.

Derrière eux, Alex Guenette, au volant de la Chevrolet DLGL / GL Électricité-Automatisations no 39, a offert une solide performance en rebondissant après une crevaison subie lors du Bud Light 125. Il a passé une bonne partie de l’épreuve à se battre avec DJ Kennington, pilote de la Dodge Castrol / BrimstoneGames / DriveBuySupply / CIM no 17, pour la troisième position, tandis que Labbé et Larue poursuivaient leur remontée vers le top 5.

Plusieurs neutralisations en seconde moitié de course ont regroupé le peloton à maintes reprises et intensifié la lutte en tête. Un incident tardif impliquant Guenette et Kennington a toutefois bouleversé l’ordre. À la suite de la dernière relance au 101e tour, Camirand a de nouveau ravi la tête à Theetge avant de résister à ses attaques jusqu’au drapeau à damier pour compléter le balayage du programme double de l’Autodrome Chaudière.

Theetge a franchi la ligne d’arrivée au deuxième rang, tandis que Larue a signé une autre troisième place pour reproduire le podium du Bud Light 125. Labbé a terminé quatrième, alors que Mathieu Kingsbury, au volant de la Chevrolet Duroking / BFL Canada no 9, a complété le top 5.

« C’est un week-end parfait pour nous. Je suis très heureux du résultat », a déclaré Camirand. « La deuxième course a été un peu plus difficile, probablement en raison des températures plus élevées, mais nous avons réussi à nous maintenir à l’avant et à conclure la journée avec deux victoires. »

« Notre objectif était de monter sur le podium dans les deux courses, et bien sûr nous voulions une victoire », a expliqué Theetge. « Je pense que nous en étions vraiment tout près à la fin. J’ai déjà hâte à Riverside. Nous avons démontré que nous avons une très bonne voiture et je crois que nous avons une réelle chance d’y gagner. »

« Je suis très satisfait de ces deux podiums aujourd’hui. Nous avions le rythme et la vitesse pour nous battre à l’avant. Chaudière est toujours une piste agréable où il est possible de faire des manœuvres et de courir côte à côte », a ajouté Larue.

La Série NASCAR Canada prendra maintenant la direction des Maritimes pour un arrêt au Riverside International Speedway, à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, le 27 juin.