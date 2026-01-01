Gain des Chevaliers au dernier match de la ronde préliminaire

Les Chevaliers de Lévis ont remporté, vendredi, leur cinquième match et dernier match de la ronde préliminaire, disputé dans le cadre du championnat canadien de la Coupe Telus, en défaisant la formation des Macs d’Halifax.

Pour ce faire, Nathan Gagnon obtient son deuxième départ de la Coupe Telus devant la cage de Lévis.

Une première période en faveur des Lévisiens avec deux filets de ceux-ci. Un peu plus de quatre minutes de jouées que Mayo Côté fait vibrer les cordages derrière Kaël Campbell. 30 secondes plus tard, c’est la recrue Simon Delarosbil qui bat à son tour Campbell pour doubler l’avance des siens, une passe est accordée à Loïk Poulin. Après 20 minutes de jeu, 2-0 Lévis.

Les Macs d’Halifax s’inscrivent à la marque en mi-deuxième période et c’est Jax Ginnish qui bat Gagnon pour réduire l’écart. Les représentants de l’Atlantique sont indisciplinés et c’est l’avantage numérique lévisien avec les buts de Jacob Boucher et Simon Chartier, ce qui permet de finir la période en avance par deux. En fin de période, Sam Flemming marque pour être le deuxième de son équipe à déjouer Gagnon. 4-2 après 40 minutes de jeu.

Le même Flemming reproduit ce qu’il a fait en 2ᵉ période et inscrit son 2ᵉ de la partie à 8:19. Les Chevaliers ne veulent pas perdre l’avance de ce dernier match de la ronde préliminaire et Delarosbil fait tout en son pouvoir en battant Campbell pour marquer son 2ᵉ de la partie. Nathan Gagnon se signale à plusieurs reprises durant la partie pour bloquer plus de 40 rondelles dirigées vers lui, il se mérite le joueur du match de la part d’Hockey Canada.

La marque finale : 5-3.

Le tournoi se poursuit en fin de semaine.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA