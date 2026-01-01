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Du 24 au 26 avril

Le tournoi de hockey féminin de Saint-Georges débute ce soir

durée 13h00
24 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

C'est à compter de ce soir que se met en branle le 13e Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges, qui réunira, du 24 au 26 avril, plus de 500 hockeyeuses réparties dans les 41 équipes inscrites.

Les deux premiers matchs de la compétition auront lieu simultanément dès 17 h 30, l'un à la glace Manac du Centre sportif Lacroix-Dutil (Beauce vs Valkyries) et l'autre, au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper (Les Tonntées vs Brasserie Harricana).

La mise au jeu protocolaire se tiendra le samedi 25 avril à 17 h au Centre sportif Lacroix-Dutil  et sera suivie d’un match mettant en vedette la nouvelle équipe féminine des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges, qui évoluera dès la prochaine saison dans la toute nouvelle ligue RSEQ en M15 D1 relève. Pour l’occasion, les Dragons croiseront le fer avec les Athlétiques de la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette, dans une rencontre prometteuse qui mettra en lumière la relève du hockey féminin, ainsi qu’un avant-goût de la saison 2026-2027.

Le dimanche 26 avril à 11 h 30, les jeunes joueuses du Programme de développement du hockey féminin (PDHF) seront également en action, illustrant concrètement les efforts déployés pour initier et encadrer la prochaine génération d’athlètes. Rappelons que le PDHF est destiné aux jeunes filles de 4 à 11 ans et leur permet de se développer tout en s’amusant. Ce programme est entièrement financé par THF Saint-Georges, permettant ainsi d’offrir cette initiative gratuitement aux jeunes filles.

L'horaire de tous les matchs disputés au cours des trois jours de compétition sont disponible sur le site web du THF Saint-Georges que l'on peut atteindre directement en cliquant ici.

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