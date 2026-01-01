Les Chevaliers joueront pour l’or à la Coupe Telus 

La demi-finale attendait les Chevaliers, hier à Peterborough, après avoir connu une fiche de 4-1 en ronde préliminaire. Pour cette entrée dans le carré d’as, les Chevaliers de Lévis affrontaient les Rockets d’Okanagan, la seule équipe ayant battu Lévis lors des cinq premiers matchs du tournoi.

Zachary Lainesse obtient le filet pour cette partie.

Les deux formations qui s’affrontaient dans cette demi-finale ont pu constater une surprise dans l’autre demi-finale alors que les Pats Canadians de Regina ont subi la défaite face à Halifax en après midi. Soit les Chevaliers ou les Rockets souhaitaient se motiver de ce résultat pour eux aussi obtenir leur laissez-passer en grande finale nationale. Le jeu est rapide et serré au premier vingt de la part des deux formations même si les Chevaliers ne peuvent profiter de l’avantage numérique obtenu pour ouvrir la marque. Les deux gardiens présents dans le match soit McKiernan ou Lainesse ne cède et ce même lors de poussée en fin de période pour les deux équipes canadiennes. Après 20 minutes de jeu, 0-0 au Peterborough Memorial Centre.

Lévis tirait de l’arrière 11 contre 8 au chapitre des lancers lors du premier engagement, mais voulait certainement renverser la vapeur en dirigeant plus de rondelles au filet en milieu de partie. Le jeu est de nouveau rapide avec des attaques de part et d’autre, cependant le duel de gardien est encore haut en couleur. Cette fois-ci, c’est Lévis qui profite d’un léger avantage au nombre de lancers avec 15 contre 14. Malyk Côté s’échappe à 4:43 mais ne peut déjouer le cerbère de la vallée d’Okanagan. Le pointage demeure 0-0 après 2 périodes.

ll faut attendre à 10:20 pour voir une équipe s’inscrire à la marque et c’est 81 de Lévis qui noircit la feuille de pointage alors qu’il récupère la rondelle placée dans l’enclave par Charly Roy. Un but inscrit à force égale qui donne l’avance aux Chevaliers.Cette avance va perdurer jusqu'à ce que les Rockets nivellent la marque avec seulement 52 secondes à jouer. Ces derniers provoquent ainsi une prolongation.

Malyk Côté met fin au suspense et permet aux lévisiens d’aller en finale de la Coupe Telus pour une deuxième année consécutive. La marque finale : 2-1 Lévis

La finale du championnat canadien sera disputé aujourd'hui alors que les Chevaliers feront face à Halifax pour l’obtention de la médaille d’or. L'an dernier, la médaille d’argent avait été le meilleur résultat de l’équipe de Chaudière-Appalaches.

Pour rappel, neuf Beaucerons font partie de l'équipe des Chevaliers de Lévis avec Simon Delarosbil (Saint-Lambert-de-Lauzon), Jacob Boucher (Saint-Joseph-de-Beauce), Anthony Breton (Saint-Éphrem-de-Beauce), Ludovic Plante (Saint-Éphrem-de-Beauce), Lucas Morin (Sainte-Marie), Axel Bolduc (Saint-Éphrem-de-Beauce), Christopher St-Hilaire (Sainte-Marie), Jonathan St-Hilaire (Sainte-Marie) et Loïk Poulin (Saint-Georges).

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA