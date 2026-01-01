Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Match de finale aujourd'hui

Les Chevaliers joueront pour l’or à la Coupe Telus 

durée 10h00
26 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Mathieu Caron

La demi-finale attendait les Chevaliers, hier à Peterborough, après avoir connu une fiche de 4-1 en ronde préliminaire. Pour cette entrée dans le carré d’as, les Chevaliers de Lévis affrontaient les Rockets d’Okanagan, la seule équipe ayant battu Lévis lors des cinq premiers matchs du tournoi.

Zachary Lainesse obtient le filet pour cette partie. 

Les deux formations qui s’affrontaient dans cette demi-finale ont pu constater une surprise dans l’autre demi-finale alors que les Pats Canadians de Regina ont subi la défaite face à Halifax en après midi. Soit les Chevaliers ou les Rockets souhaitaient se motiver de ce résultat pour eux aussi obtenir leur laissez-passer en grande finale nationale. Le jeu est rapide et serré au premier vingt de la part des deux formations même si les Chevaliers ne peuvent profiter de l’avantage numérique obtenu pour ouvrir la marque. Les deux gardiens présents dans le match soit McKiernan ou Lainesse ne cède et ce même lors de poussée en fin de période pour les deux équipes canadiennes. Après 20 minutes de jeu, 0-0 au Peterborough Memorial Centre. 

Lévis tirait de l’arrière 11 contre 8 au chapitre des lancers lors du premier engagement, mais voulait certainement renverser la vapeur en dirigeant plus de rondelles au filet en milieu de partie. Le jeu est de nouveau rapide avec des attaques de part et d’autre, cependant le duel de gardien est encore haut en couleur. Cette fois-ci, c’est Lévis qui profite d’un léger avantage au nombre de lancers avec 15 contre 14. Malyk Côté s’échappe à 4:43 mais ne peut déjouer le cerbère de la vallée d’Okanagan. Le pointage demeure 0-0 après 2 périodes. 

ll faut attendre à 10:20 pour voir une équipe s’inscrire à la marque et c’est 81 de Lévis qui noircit la feuille de pointage alors qu’il récupère la rondelle placée dans l’enclave par Charly Roy. Un but inscrit à force égale qui donne l’avance aux Chevaliers.Cette avance va perdurer jusqu'à ce que les Rockets nivellent la marque avec seulement 52 secondes à jouer. Ces derniers provoquent ainsi une prolongation. 

Malyk Côté met fin au suspense et permet aux lévisiens d’aller en finale de la Coupe Telus pour une deuxième année consécutive. La marque finale : 2-1 Lévis 

La finale du championnat canadien sera disputé aujourd'hui alors que les Chevaliers feront face à Halifax pour l’obtention de la médaille d’or. L'an dernier, la médaille d’argent avait été le meilleur résultat de l’équipe de Chaudière-Appalaches.

Pour rappel, neuf Beaucerons font partie de l'équipe des Chevaliers de Lévis avec Simon Delarosbil (Saint-Lambert-de-Lauzon), Jacob Boucher (Saint-Joseph-de-Beauce), Anthony Breton (Saint-Éphrem-de-Beauce), Ludovic Plante (Saint-Éphrem-de-Beauce), Lucas Morin (Sainte-Marie), Axel Bolduc (Saint-Éphrem-de-Beauce), Christopher St-Hilaire (Sainte-Marie), Jonathan St-Hilaire (Sainte-Marie) et Loïk Poulin (Saint-Georges).

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Gain des Chevaliers au dernier match de la ronde préliminaire

Publié hier à 11h00

Gain des Chevaliers au dernier match de la ronde préliminaire

Les Chevaliers de Lévis ont remporté, vendredi, leur cinquième match et dernier match de la ronde préliminaire, disputé dans le cadre du championnat canadien de la Coupe Telus, en défaisant la formation des Macs d’Halifax. Pour ce faire, Nathan Gagnon obtient son deuxième départ de la Coupe Telus devant la cage de Lévis. Une première période ...

LIRE LA SUITE
Les Condors s’inclinent en finale, mais sortent la tête haute

Publié le 24 avril 2026

Les Condors s’inclinent en finale, mais sortent la tête haute

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont vu leur saison prendre fin ce jeudi soir, le 23 avril, alors qu’ils se sont inclinés 4 à 0 face au Collège Français de Longueuil, à Saint-Georges. Cette défaite permet à Longueuil de balayer la série finale 4-0 et de mettre la main sur la Coupe NAPA, directement sur la glace beauceronne. Au lendemain de ...

LIRE LA SUITE
Le tournoi de hockey féminin de Saint-Georges débute ce soir

Publié le 24 avril 2026

Le tournoi de hockey féminin de Saint-Georges débute ce soir

C'est à compter de ce soir que se met en branle le 13e Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges, qui réunira, du 24 au 26 avril, plus de 500 hockeyeuses réparties dans les 41 équipes inscrites. Les deux premiers matchs de la compétition auront lieu simultanément dès 17 h 30, l'un à la glace Manac du Centre sportif Lacroix-Dutil (Beauce vs ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge