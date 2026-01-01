Le 38e Tour de Beauce est lancé!

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La toute première épreuve du 38e Tour de Beauce a été lancée ce mercredi matin à 11 h, à Saint-Côme-Linière.

Les cyclistes vont parcourir 190 kilomètres en passant par Saint-Théophile, Saint-Gédéon-de-Beauce, Lac-Mégantic, Stornoway, La Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Georges, avant de revenir près de l'église à Saint-Côme-Linière.

Sur la ligne de départ, on retrouvait quatre coureurs remarquables:

- Diego Camargo, un cycliste colombien portant le dossard numéro 1. Il est le champion de l'édition 2025 du Tour de Beauce.

- Oscar Sevilla, 49 ans et doyen de la compétition. Il a terminé en troisième position du classement général l'an dernier.

- Bruno Langlois, 47 ans, il en est à son 24e Tour de Beauce. Il a été sacré champion canadien en 2016.

- Conn McDunphy, un irlandais qui a gagné la deuxième étape l'année dernière.

La 38e édition

Cette année, 21 équipes, totalisant 147 cyclistes, et provenant de sept pays différents, sont enregistrées pour cinq étapes de cette épreuve qui fait partie du circuit America Tour de l'Union cycliste internationale.

Au nombre de celles-ci, on retrouve la formation gagnante de l'an dernier, Team Medellin EPM de Colombie. Outre le Québec et le Canada, les équipes viennent de France, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, et bien sûr de nos voisins du Sud, les États-Unis.

Rappelons que le Tour de Beauce est la plus grande course professionnelle par étapes au Canada, totalisant 725 kilomètres.

L'étape 2 se tiendra demain, 11 juin dans le secteur des Etchemins. Elle mènera les coureurs jusque du côté nord du Massif du Sud, et dans les escarpements sinueux et bossus de Dorchester. Les grimpeurs seront bien servis par ce parcours de 164 km des plus accidenté, dont le départ et l’arrivée s’effectueront au cœur du village de Saint-Odilon-de-Cranbourne.

Le troisième jour de la compétition constitue l'étape mythique, avec un parcours de 169 km, fera à nouveau voir des étoiles aux athlètes, avec en guise de finale, l’ascension tant redoutée du Mont-Mégantic, la plus haute route pavée du Québec. Le tracé de cette étape amènera les coureurs jusqu’à la municipalité de Bury, au cœur du Haut-Saint-François en Estrie et le lancement de cette folle chevauchée sera à nouveau donné au centre-ville de Lac-Mégantic.

En 2026, en raison des travaux préparatoires à la construction du tramway, l’étape du samedi 13 juin à Québec sera disputée sous la forme d’un contre-la-montre individuel, avec une importante portion du parcours sur le boulevard Champlain et une spectaculaire arrivée en montée dans la Côte de Sillery.

Enfin, le Tour de Beauce se clôturera dans la ville-hôte de Saint-Georges, avec son étape signature en circuit urbain. À nouveau cette année, le site de départ/arrivée se situera aux abords de l’usine Venture au cœur du centre-ville de Saint-Georges. À noter qu’un tour a été ajouté cette année pour augmenter la sélection. Le parcours atteindra donc les 132 km.

Pour tous les détails entourant l’événement, ou pour participer comme bénévole, consultez la page Facebook du Tour, ou visitez le site web (www.tourdebeauce.com).