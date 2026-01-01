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Ligue de hockey junior Maritimes Québec

Neuf jeunes Beaucerons repêchés dans la LHJMQ

durée 14h00
9 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le repêchage de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) a fait neuf heureux en Beauce la semaine passée.

Tout d'abord, Axel Bolduc, âgé de 16 ans et natif de Saint-Éphrem, a été sélectionné lors de la Ronde 2 par le Drakkar de Baie-Comeau. Christopher St-Hilaire, 17 ans, de Sainte-Marie, le rejoindra dans l'équipe après sa sélection en Ronde 12. La saison passée, ils jouaient ensemble pour les Chevaliers de Lévis. 

D'autres anciens joueurs des Chevaliers ont été repêchés dans de nouvelles équipes:
- Simon Delarosbil, 15 ans, de Beauceville, sera aux Foreurs de Val d'Or,
- Loîk Poulin, 15 ans, de Saint-Georges, jouera avec Saguenéens de Chicoutimi,
- Jonathan St-Hilaire, 17 ans, de Sainte-Marie, a été retenu par le Régiment de Terre-Neuve,
- Lucas Morin, 16 ans, de Sainte-Marie, ne partira pas loin puisqu'il intègrera les Remparts de Québec,
- Ludovic Plante, 16 ans, de Saint-Éphrem, fera désormais partie des Olympiques de Gatineau.

Pour terminer, Hugo Bergeron, âgé de 16 ans et natif de Vallée-Jonction a été sélectionnés pas les Tigres de Victoriaville, tandis que Chase Cleary, 16 ans, de Saint-Jules jouera pour les Mooseheads de Halifax. Ils ont joué ensemble avec Les Albatros du Collège Notre-Dame la saison dernière.

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