Luc Provençal souligne les succès de trois athlètes de Beauce-Nord

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a pris la parole ce jeudi 7 mai, à l’Assemblée nationale afin de souligner les performances de trois jeunes athlètes de son comté honorés lors du 47e Gala du mérite sportif beauceron, tenu le 2 mai dernier à Saint-Georges.

Dans son intervention, le député a mis en lumière les distinctions obtenues par Steeven Mathieu, Jacob Lebel et Mathéo Salazar Boutin, tous originaires de municipalités de Beauce-Nord.

Le karatéka Steeven Mathieu, de Saint-Joseph-de-Beauce, a remporté l’Élitas d’or. Selon Luc Provençal, l’athlète s’est illustré au cours de la dernière année sur la scène internationale, notamment grâce à un titre mondial et plusieurs podiums.

Jacob Lebel, de Sainte-Marie, a quant à lui obtenu l’Élitas d’argent pour ses performances en snowboardcross. Le député a souligné le potentiel du jeune athlète de 19 ans, affirmant qu’il pourrait devenir « une future vedette aux Olympiques de 2030 ».

Finalement, Mathéo Salazar Boutin, de Beauceville, a reçu l’Élitas de bronze. Le judoka s’est notamment démarqué avec une médaille de bronze remportée aux Championnats canadiens chez les moins de 16 ans.

« Au nom des citoyens de Beauce-Nord, félicitations à vous trois », a conclu Luc Provençal lors de son allocution.