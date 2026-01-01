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Série éliminatoire

Marie-Philip Poulin et la Victoire forcées à un match ultime

durée 14h00
10 mai 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

La série demi-finale entre la Victoire de Montréal et le Minnesota Frost devra être tranchée lors d’un cinquième et ultime affrontement.

Ce vendredi soir, la formation montréalaise de la Beauceronne Marie-Philip Poulin s’est inclinée 3 à 1 face au Frost, permettant au Minnesota d’éviter l’élimination et de créer l’égalité 2-2 dans cette série trois de cinq.

Après deux périodes sans but marquées par un duel serré entre les gardiennes Ann-Renée Desbiens et Maddie Rooney, la Victoire croyait avoir pris le contrôle du match dès le début du troisième engagement.

À seulement 1:13, Maureen Murphy a profité d’un retour de lancer à la suite d’une percée de Hayley Scamurra pour inscrire le premier but de la rencontre.

Montréal semblait alors en bonne position pour décrocher sa toute première participation à la finale de la Coupe Walter.

Le Minnesota renverse le match

Le Frost a toutefois complètement changé l’allure de la rencontre au milieu de la troisième période. La défenseure Sidney Morin a d’abord créé l’égalité à 8:05 grâce à un tir de la ligne bleue à travers la circulation devant le filet montréalais.

Quelques minutes plus tard, à 12:01, Morin a récidivé en avantage numérique avec un autre lancer frappé de loin pour donner les devants aux championnes en titre.

Kelly Pannek a ensuite confirmé la victoire du Minnesota avec un but dans un filet désert à 18:43.

Desbiens solide malgré la défaite

Même dans la défaite, la gardienne québécoise Ann-Renée Desbiens a encore offert une solide performance avec 28 arrêts. Elle avait limité le Frost à un seul but au cours des trois matchs précédents de cette série avant la poussée offensive du Minnesota en troisième période.

Du côté adverse, Maddie Rooney a repoussé 29 des 30 tirs dirigés vers elle pour signer une autre prestation dominante.

Après la rencontre, l’entraîneuse-chef Kori Cheverie a reconnu que sa formation avait perdu son rythme après avoir pris les devants. « J’ai aimé notre jeu quand nous étions en avance. Le vent a tourné après notre but. Je ne pense pas que nous ayons suffisamment respecté notre plan de match à ce moment-là, et une bonne équipe de l’autre côté va vous le faire payer », a-t-elle indiqué.

La série sera maintenant décidée lors du match ultime présenté ce lundi 11 mai, à 19 h, à la Place Bell.

L’enjeu sera immense pour la Victoire et sa capitaine Marie-Philip Poulin: une victoire permettrait à Montréal d’accéder, pour la première fois de son histoire, à la finale de la Coupe Walter.

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