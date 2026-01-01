L’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction lance sa saison 2026

L’Autodrome Chaudière a officiellement lancé sa saison 2026 ce samedi 16 mai, avec la présentation de son premier programme réunissant plusieurs catégories de stock-car devant les amateurs réunis à Vallée-Jonction.

La journée marquait le retour des pilotes et des équipes sur le circuit beauceron après la saison morte. Plusieurs divisions NASCAR locales étaient en action, notamment les Sportsman, Vintage, Sport Compact Sénior et Légendes modifiées.

En catégorie NASCAR Sportsman, 15 voitures étaient inscrites. Anthony Lessard, de Bellechasse, s’est illustré en signant le meilleur temps chronométré de la journée avant de remporter sa qualification puis la finale de 100 tours.

William Roberge, de Beaumont, a terminé au deuxième rang devant Christian Belleau.

Du côté des NASCAR Vintage, Martin Lacombe a dominé les activités. Le pilote de Terrebonne a remporté sa qualification avant de mener la finale de 50 tours jusqu’au drapeau à damier. Alexandre Tessier-Allard et Maxime Gagné ont complété le podium.

Dans la division NASCAR Sport Compact Sénior, Dale Côté, de Beauceville, a signé la victoire après avoir également dominé les séances de pratique et les qualifications. Éric Desponts et Jérémy Poulin ont terminé derrière lui.

Les Légendes modifiées étaient aussi de passage pour une première tranche de l’épreuve « Les 5 étoiles Mac Rod Shop ». Vincent Fournier a remporté la finale devant Keven Jobin et Gabriel Jeannotte.

L’organisation de l’Autodrome Chaudière souligne que cette première soirée de courses a permis de lancer officiellement une nouvelle saison de compétition dans la région, alors que plusieurs catégories locales reprendront la piste au cours des prochaines semaines.