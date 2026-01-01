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Défaite à Ottawa

La Victoire de Montréal et Marie-Philip Poulin devront encore attendre

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19 mai 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

La Victoire de Montréal a vu la Charge d'Ottawa prolonger la finale de la Coupe Walter grâce à une victoire de 2-1 lundi soir au Centre Canadian Tire, devant une foule record de 16 894 spectateurs.

La série est désormais de 2-1 en faveur de Montréal.

Après deux périodes sans but, Hayley Scamurra a donné les devants à la Victoire à 7:32 du troisième engagement en profitant d’un retour derrière le filet.

Ottawa a toutefois répliqué quelques minutes plus tard par l’entremise de Peyton Hemp avant que Rebecca Leslie ne marque le but gagnant avec moins d’une minute à faire au match.

Capitaine de la formation montréalaise, Marie-Philip Poulin a une fois de plus été au cœur de l’attaque de son équipe. La Beauceronne a dirigé sept tirs vers le filet adverse, un sommet dans la rencontre.

Avec 14 tirs en trois matchs de finale, Poulin domine actuellement toutes les joueuses de la série à ce chapitre. Selon les statistiques de la LPHF, il s’agissait également d’une sixième rencontre éliminatoire en carrière où elle obtenait au moins sept tirs au but, un record du circuit.

Devant le filet montréalais, Ann-Renée Desbiens a repoussé 26 des 28 tirs dirigés vers elle dans la défaite.

La série se poursuivra ce mercredi soir à Ottawa pour le quatrième affrontement.

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