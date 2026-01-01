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Parc des Sept-Chutes de Saint-Georges

 La «Fête familiale» en quelques photos

durée 18h00
17 mai 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le premier vrai beau week-end du printemps dans la région aura permis d'assurer le succès de la Fête familiale, qui s'est tenue ce dimanche au Parc des Sept-Chutes de Saint-Georges.

Petits et grands ne se sont pas fait prier pour envahir le site qui comptait des jeux gonflables, une disco mobile, des tracés de minigolf, un atelier de maquillage, divers jeux d’habiletés, des vélos musicaux, une populaire mini-ferme, et des camions-bouffe.

Plusieurs organismes locaux avaient aussi monté leur kiosque. Le plus populaire a sans contredit été celui du Service de sécurité incendie de Saint-Georges, avec deux camions sur place.

L'événement totalement gratuit, et organisé par le Service des loisirs et de la culture, se tenait dans le cadre de la Semaine québécoise des familles.

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