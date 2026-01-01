La Victoire à un match de remporter la Coupe Walter

Maggie Flaherty a marqué le but gagnant en prolongation pour permettre à la Victoire de Montréal de signer un gain de 2-1 et de prendre une avance de 2-0 dans la série face à la Charge d’Ottawa lors du 2e match de la finale de la Coupe Walter de la LPHF, samedi après-midi à la Place Bell, devant 9 232 partisans et partisanes.

La défenseure a reçu une passe de la capitaine Marie-Philip Poulin, qui a transporté la rondelle jusque dans le coin tout en attirant trois joueuses d’Ottawa avant de repérer Flaherty seule dans l’enclave, où elle a décoché un tir sur réception dans la lucarne pour faire exploser la foule locale.

Ottawa a ouvert la marque pour un deuxième match consécutif lorsque la recrue Sarah Wozniewicz a profité d’une rondelle libre dans la circulation à côté du filet pour inscrire son deuxième but des séries éliminatoires et donner les devants 1-0 à la Charge à 8:38 du premier engagement.

Montréal a exercé de la pression tout au long de la période, mais Gwyneth Philips a repoussé toutes les occasions, incluant une échappée en infériorité numérique de Laura Stacey, alors qu’Ottawa a dominé la Victoire 10-5 au chapitre des tirs au but en première période.

Kati Tabin a créé l’égalité seulement 32 secondes après le début de la deuxième période après avoir récupéré la rondelle à la suite d’une mise en jeu en zone offensive avant de s’amener du haut des cercles et de battre Philips d’un tir du revers dans la lucarne. Stacey a failli donner les devants à la Victoire au milieu de la deuxième période avec sa deuxième échappée de l’après-midi, mais son tir a frappé le poteau.

Les deux équipes étant toujours à égalité 1-1 après le temps réglementaire, le match est devenu une deuxième rencontre consécutive de cette série à nécessiter la prolongation, ainsi qu’un sixième match de suite de finale de la Coupe Walter à se prolonger au-delà du temps réglementaire, avant que Flaherty n’y mette fin à 3 min 23 s de la période supplémentaire.

Ann-Renée Desbiens a réalisé 20 arrêts dans le gain, incluant un arrêt crucial de la jambière contre Alexa Vasko du haut de l’enclave quelques secondes avant que Montréal ne remonte la glace pour inscrire le but gagnant. Philips a stoppé 27 tirs dans la défaite, dont 6 en prolongation.

La capitaine Marie-Philip Poulin a récolté sa cinquième passe des séries sur le but gagnant, à égalité au troisième rang pour le plus d’aides en une seule année de séries dans l’histoire de la LPHF, derrière Taylor Heise et Claire Thompson, qui en ont chacune obtenu six en 2025 avec le Frost. La capitaine de la Victoire domine maintenant toutes les pointeuses des séries avec sept, tous récoltés à la Place Bell, à un seul du record pour une série éliminatoire détenu conjointement par Heise et Michela Cava (huit en 2024) ainsi que Lee Stecklein (huit en 2025).

À l'issue du match, la Beaucevilloise a commenté l’appui que l’équipe ressent de toute la ville et même toute la province: « On est tellement choyées d'avoir le soutien des partisans et partisanes. On l’a vu tout au long de la semaine, les initiatives, les gens qui sont venus à l’aréna. Les Roch Voisine, les Mitsou, la gang de Patrice Bélanger. Il y en a tellement qui se sont mis ensemble. On le sent. Quand on parle de la septième joueuse, elle est là, on le ressent et on est vraiment reconnaissantes. »

Montréal aura l’occasion de remporter sa toute première Coupe Walter lundi, alors que le troisième match de cette série trois de cinq se transportera à Ottawa, où les deux équipes s’affronteront au Centre Canadian Tire à compter de 18 h.

Source: Nouvelles — LPHF