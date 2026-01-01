Plus de 26 M$ investis dans le Centre BMR Avantis

Plus de 26 M$ de fonds privés seront investis dans le centre sportif multifonctionnel, présentement en construction à Saint-Lambert-de-Lauzon.

Lors d’un événement tenu mercredi, réunissant partenaires, élus, entrepreneurs et membres de la communauté, les promoteurs ont dévoilé que les installations seront connus comme le Centre BMR Avantis.

L'édifice de 138 000 pi² comprendra deux patinoires intérieures dotées d’aménagements sportifs distinctifs, dont des estrades des deux côtés des surfaces, une animation numérique moderne ainsi qu’un système de traitement de l’eau développé avec le Groupe Puribec et Bonair, afin d’optimiser la qualité de la glace et l’expérience sportive.

La bâtisse comprendra également un centre d’entraînement Maxiforme de plus de 11 000 pi² (incluant une plateforme d’entraînement extérieure), et une zone récréative et événementielle comprenant des simulateurs de golf et de baseball.

À cela, il faut ajouter des salles multifonctionnelles et corporatives destinées à la tenue d’événements, de conférences, de formations et de rencontres d’affaires.

Des espaces de restauration, une boutique pro-shop adaptée aux besoins des athlètes, des équipes et des familles, ainsi qu'un salon de barbier complètent l'inventaire des locataires de l'endroit.

Sur le site, on aménagera trois surfaces extérieures polyvalentes, qui serviront pour le dek hockey en saison estivale, et qui seront converties en patinoires durant l’hiver.

Du rêve à la vision

«Nous voulons bâtir un lieu vivant, rassembleur et profondément enraciné dans sa communauté, a mentionné Louis Simard, directeur général et promoteur du projet, lors de l'événement du 20 mai. Le Centre BMR Avantis est né d’un rêve collectif porté par des entrepreneurs, des partenaires et des citoyens qui ont accepté de faire les choses différemment. »

Il a ajouté que le partenariat avec Avantis Coopérative visait à créer un milieu de vie rassembleur, durable et porteur pour la communauté, où le sport, la famille et le développement régional se rencontrent.

« Soutenir la mise en place d’infrastructures modernes et de qualité pour les familles d’ici, c’est une façon concrète de participer au mieux-être collectif et de s’engager dans le dynamisme de nos régions », a déclaré à son tour Michel Delisle, chef de la direction d’Avantis Coopérative.

De plus, a signalé le promoteur Simard, on prévoit appuyer le Centre d’entraide de Saint-Lambert-de-Lauzon par la tenue de différentes activités de financement et d’événements communautaires. Cette démarche vise à contribuer concrètement aux initiatives locales et au développement communautaire.

À cet égard, rappelons qu'en vertu d'une entente avec la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, 1 000 heures de glace seront accessibles aux citoyens et aux organismes locaux.

Le centre prévoit ouvrir progressivement ses installations à compter de l’automne prochain.