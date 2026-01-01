Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Ligue de baseball senior majeur du Québec

Les Jarrets Noirs amorcent leur saison avec une victoire

durée 10h00
18 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Les Jarrets Noirs de Beauce ont amorcé leur saison dans la Ligue de baseball senior majeur du Québec avec une victoire de 9 à 4, ce samedi 16 mai.

Dans ce gain, plusieurs jeunes joueurs de l’organisation se sont démarqués, notamment Raphaël Paquet et Pavel Veilleux, nommés joueurs du match.

Évoluant au deuxième but, Raphaël Paquet a contribué autant en offensive qu’en défensive. Il a participé à plusieurs retraits, en plus de compléter un double jeu. Au bâton, il a récolté un but sur balles, deux doubles et un simple, tout en produisant deux points et en volant des buts.

Sur la butte, Pavel Veilleux a pris la relève de Max Beaulieu en début de quatrième manche. Le lanceur a retiré cinq frappeurs sur des prises en trois manches de travail, ne permettant à aucun joueur adverse d’atteindre le deuxième but durant sa présence au monticule.

Pour rappel, les Jarrets Noirs disputeront leur match d’ouverture local ce vendredi 22 mai à 20 h, au terrain du Centre Sportif Lacroix-Dutil.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

 La «Fête familiale» en quelques photos

Publié hier à 18h00

 La «Fête familiale» en quelques photos

Le premier vrai beau week-end du printemps dans la région aura permis d'assurer le succès de la Fête familiale, qui s'est tenue ce dimanche au Parc des Sept-Chutes de Saint-Georges. Petits et grands ne se sont pas fait prier pour envahir le site qui comptait des jeux gonflables, une disco mobile, des tracés de minigolf, un atelier de maquillage, ...

LIRE LA SUITE
La Victoire à un match de remporter la Coupe Walter

Publié hier à 10h00

La Victoire à un match de remporter la Coupe Walter

Maggie Flaherty a marqué le but gagnant en prolongation pour permettre à la Victoire de Montréal de signer un gain de 2-1 et de prendre une avance de 2-0 dans la série face à la Charge d’Ottawa lors du 2e match de la finale de la Coupe Walter de la LPHF, samedi après-midi à la Place Bell, devant 9 232 partisans et partisanes. La défenseure a reçu ...

LIRE LA SUITE
Charge contre Victoire: 2e match de la finale cet après-midi

Publié le 16 mai 2026

Charge contre Victoire: 2e match de la finale cet après-midi

Le 2e match de la série de championnat trois de cinq, de la Coupe Walter de la Ligue professionnelle de hockey féminin, sera présenté à 14 h aujourd'hui, à la Place Bell, opposant La Victoire de Montréal à La Charge d'Ottawa. Jeudi, la troupe de la capitaine Marie-Philip Poulin a enregistré un gain de 3-2, grâce au but d'Abby Roque, en première ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge