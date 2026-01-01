Ligue de baseball senior majeur du Québec
Les Jarrets Noirs amorcent leur saison avec une victoire
Les Jarrets Noirs de Beauce ont amorcé leur saison dans la Ligue de baseball senior majeur du Québec avec une victoire de 9 à 4, ce samedi 16 mai.
Dans ce gain, plusieurs jeunes joueurs de l’organisation se sont démarqués, notamment Raphaël Paquet et Pavel Veilleux, nommés joueurs du match.
Évoluant au deuxième but, Raphaël Paquet a contribué autant en offensive qu’en défensive. Il a participé à plusieurs retraits, en plus de compléter un double jeu. Au bâton, il a récolté un but sur balles, deux doubles et un simple, tout en produisant deux points et en volant des buts.
Sur la butte, Pavel Veilleux a pris la relève de Max Beaulieu en début de quatrième manche. Le lanceur a retiré cinq frappeurs sur des prises en trois manches de travail, ne permettant à aucun joueur adverse d’atteindre le deuxième but durant sa présence au monticule.
Pour rappel, les Jarrets Noirs disputeront leur match d’ouverture local ce vendredi 22 mai à 20 h, au terrain du Centre Sportif Lacroix-Dutil.