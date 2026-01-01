Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Magalie Hins et Antoine Maheux

Deux athlètes beaucerons récompensés aux championnats canadiens de judo

durée 15h00
18 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Deux athlètes du Club de judo de Saint-Georges se sont illustrés lors des Championnats canadiens de judo 2026, disputés du 14 au 17 mai à Calgary.

Magalie Hins et Antoine Maheux, tous deux originaires de Saint-René, ont chacun remporté une médaille d’argent, terminant sur la deuxième marche du podium dans leur catégorie respective.

Le club beauceron comptait six représentants à cette compétition nationale avec Mathéo Salazar, Édouard Soullière-Fabre, William Maheux et Damien Gauthier.

Dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux, l’organisation a salué les performances de ses athlètes en soulignant être « fière » de ce doublé d’argent obtenu sur la scène canadienne.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction lance sa saison 2026

Publié à 16h15

L’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction lance sa saison 2026

L’Autodrome Chaudière a officiellement lancé sa saison 2026 ce samedi 16 mai, avec la présentation de son premier programme  réunissant plusieurs catégories de stock-car devant les amateurs réunis à Vallée-Jonction. La journée marquait le retour des pilotes et des équipes sur le circuit beauceron après la saison morte. Plusieurs divisions NASCAR ...

LIRE LA SUITE
Les Jarrets Noirs amorcent leur saison avec une victoire

Publié à 10h00

Les Jarrets Noirs amorcent leur saison avec une victoire

Les Jarrets Noirs de Beauce ont amorcé leur saison dans la Ligue de baseball senior majeur du Québec avec une victoire de 9 à 4, ce samedi 16 mai. Dans ce gain, plusieurs jeunes joueurs de l’organisation se sont démarqués, notamment Raphaël Paquet et Pavel Veilleux, nommés joueurs du match. Évoluant au deuxième but, Raphaël Paquet a contribué ...

LIRE LA SUITE
 La «Fête familiale» en quelques photos

Publié hier à 18h00

 La «Fête familiale» en quelques photos

Le premier vrai beau week-end du printemps dans la région aura permis d'assurer le succès de la Fête familiale, qui s'est tenue ce dimanche au Parc des Sept-Chutes de Saint-Georges. Petits et grands ne se sont pas fait prier pour envahir le site qui comptait des jeux gonflables, une disco mobile, des tracés de minigolf, un atelier de maquillage, ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge