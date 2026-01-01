Deux athlètes beaucerons récompensés aux championnats canadiens de judo

Deux athlètes du Club de judo de Saint-Georges se sont illustrés lors des Championnats canadiens de judo 2026, disputés du 14 au 17 mai à Calgary.

Magalie Hins et Antoine Maheux, tous deux originaires de Saint-René, ont chacun remporté une médaille d’argent, terminant sur la deuxième marche du podium dans leur catégorie respective.

Le club beauceron comptait six représentants à cette compétition nationale avec Mathéo Salazar, Édouard Soullière-Fabre, William Maheux et Damien Gauthier.

Dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux, l’organisation a salué les performances de ses athlètes en soulignant être « fière » de ce doublé d’argent obtenu sur la scène canadienne.