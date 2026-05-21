Circuit ACRQ
L’équipe Drakkar de Beauce en action sur la rivière Saint-Charles
Le Drakkar de Beauce a terminé en quatrième position lors du Défi du Serpent de la Saint-Charles qui s'est tenu à Québec ce samedi 16 mai.
Il s’agissait de la première épreuve du circuit compétitif de rabaska de l’Association des coureurs en rabaska du Québec (ACRQ).
L’équipe beauceronne s’est particulièrement démarquée lors de la montée de la rivière, surpassant les cinq autres équipes au compteur. Le parcours sinueux de 19 km, les nombreuses battures et l’intensité de la compétition ont toutefois rendu la descente plus exigeante, le Drakkar complétant finalement l’épreuve au quatrième rang.
Les rameurs ont apprécié cette course aux conditions atypiques, notamment en raison du tracé technique de la rivière Saint-Charles et des battures généreuses qui ont mis à l’épreuve stratégie, endurance et coordination.
Le club recrute
Le Drakkar de Beauce est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de faire découvrir et promouvoir les sports de rame dans la région. Les entraînements se déroulent actuellement sur la rivière Chaudière, de la descente du barrage jusqu’à la mi-juin, puis à l’île Pozer pour la saison estivale.
Le club souhaite d’ailleurs accueillir de nouveaux rameurs motivés, autant dans le volet récréatif que compétitif. L’équipe participe au circuit provincial de rabaska et représente fièrement la Beauce à travers le Québec lors d’une dizaine de compétitions chaque saison.
Le premier essai est gratuit et aucun matériel n’est requis. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec l’équipe via Messenger à @Drakkar Beauce afin de s’inscrire à un essai.
Pour toute information supplémentaire, communiquez avec Marie-Soleil Gilbert au 418 957-5134.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
De coéquipiers à entraîneurs: le pari réussi de Mathieu Gagnon et William Leblanc
Sur la glace de l'aréna de Beauceville, en ce dernier jour de camp, Mathieu Gagnon et William Leblanc regardent leurs jeunes joueurs reproduire, dans un petit match improvisé, les mouvements travaillés toute la semaine. « C'est vraiment le fun à voir », résume Mathieu Gagnon. C'est la conclusion de la toute première édition de l'Académie ...LIRE LA SUITE
Premier match à domicile pour les Chevaliers de Lévis
C’était soir de première pour l’équipe de hockey de Chaudière-Appalaches alors que les hommes de Pier-Luc Giguère faisaient leur entrée en scène à domicile ce vendredi. En présentation d’avant-match, l’organisation des Chevaliers de Lévis a présenté des images du dernier championnat canadien au printemps 2026 et leur ancien ...LIRE LA SUITE
Un match difficile pour les Dragons football
Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges affrontaient les Lasers de la Polyvalente des Sentiers, le vendredi 11 septembre. Le début de match a été difficile pour l’offensive des Dragons, qui n’a bénéficié que de trois possessions au cours de la première moitié de la rencontre. Des erreurs coûteuses les ont placés dans des ...LIRE LA SUITE