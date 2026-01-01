Le Beauceron Alexandre Tardif termine troisième à Oxford

Le pilote Alexandre Tardif, originaire de Notre-Dame-des-Pins, a signé une solide performance jeudi à l’Oxford Plains Speedway, en terminant au troisième rang du Celebration of America 300.

Le Beauceron s’est retrouvé au cœur de la lutte pour la victoire dans les derniers tours de cette épreuve de 300 tours. Alors que la course entrait dans ses 40 derniers tours, Tardif bataillait avec Gabe Brown pour la première position.

Brown a réussi à contenir les attaques répétées du pilote québécois, avant que D.J. Shaw ne revienne de l’arrière dans les derniers instants. À moins de dix tours de la fin, Shaw a dépassé à la fois Tardif et Brown pour prendre les commandes de la course et filer vers la victoire.

Gabe Brown a finalement terminé deuxième, tandis qu’Alexandre Tardif a complété le podium. Les pilotes classés de la deuxième à la cinquième position ont tous franchi la ligne d’arrivée à moins d’une seconde d’écart, témoignant d’une fin de course particulièrement serrée.

« Merci à tout le monde d’être ici. Félicitations à D.J. La voiture était bonne. Avec le dernier train de pneus, j’ai l’impression qu’il y avait quelque chose qui clochait un peu, mais je suis heureux que la performance ait été au rendez-vous », a déclaré Alexandre Tardif après la course.

D.J. Shaw, neuf fois champion dans les compétitions de la série Pro All Stars Series, a reconnu avoir profité du bon moment pour effectuer sa remontée.

La troisième place d’Alexandre Tardif vient confirmer sa capacité à rivaliser avec les meilleurs dans une épreuve relevée, où plusieurs pilotes américains étaient aussi en quête de la victoire.

Derrière le trio Shaw, Brown et Tardif, Garrett Hall et Cole Robie ont complété le top 5.