Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Ligue professionnelle de hockey féminin

La Victoire célèbre sa conquête de la coupe Walter en paradant à Montréal

durée 12h00
31 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Par La Presse Canadienne

Après une saison éprouvante, les nouvelles championnes de hockey de Montréal ont profité d'une petite balade dans le parc.

La Victoire de Montréal a célébré son premier titre de la Ligue professionnelle de hockey féminin en paradant dans le centre-ville, samedi.

Les festivités ont été ponctuées par des discours et de la musique dans le principal quartier des spectacles de la ville.

Dans un parc bondé de milliers de partisans enthousiastes vêtus des chandails de l'équipe, les joueuses sont montées sur scène pour remercier leurs entraîneurs et leurs partisans, dansant au son de Céline Dion et de Queen tout en sirotant des bières en canette et en brandissant la coupe Walter.

La capitaine de l'équipe, Marie-Philip Poulin, confie avoir ressenti «tellement d'amour» de la part des partisans au cours des festivités qui durent depuis plus d'une semaine.

L'une de ces partisanes, Paola Lara, abonnée de saison, explique qu'elle suit l'équipe avec sa nièce depuis les débuts de la LPHF, en 2024. Elle a été attirée par l'ambiance familiale et l'esprit d'ouverture et de compétition.

La Victoire a défait la Charge d'Ottawa 4-0, le 20 mai, pour devenir la première équipe canadienne à soulever la coupe Walter.

Christopher Reynolds, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

De L’Embâcle à la NCAA : Paul Kamdem franchit une nouvelle étape

Publié le 29 mai 2026

De L’Embâcle à la NCAA : Paul Kamdem franchit une nouvelle étape

L’ancien porte-couleurs de L’Embâcle football de la Polyvalente Benoît-Vachon (PBV) à Sainte-Marie, Paul Kamdem, poursuivra sa carrière au sein des Hornets de la Delaware State University, aux États-Unis. Cette formation évolue dans la conférence Mid-Eastern Athletic Conference (MEAC), une subdivision de la Division I de la NCAA, le plus haut ...

LIRE LA SUITE
Saint-Benoît-Labre invite la population à l'inauguration de son skateparc

Publié le 28 mai 2026

Saint-Benoît-Labre invite la population à l'inauguration de son skateparc

La Municipalité de Saint-Benoît-Labre organise un événement pour l’inauguration officielle de son skateparc ce samedi 30 mai de 12h à 18h et toute la population est invitée à y assister. L’installation des modules s’étant terminée au printemps 2025, les travaux d’éclairage et d’ameublement sont présentement en cours et la municipalité sera donc ...

LIRE LA SUITE
Olympiades régionales: des clubs FADOQ performants

Publié le 28 mai 2026

Olympiades régionales: des clubs FADOQ performants

Deux clubs FADOQ de La Nouvelle-Beauce ont connu des performances remarquables dans le cadre des Olympiades régionales qui se sont déroulées dernièrement. D'abord, lors de la compétition Pétanque-Atout, qui a eu lieu au Centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire, le 6 mai, où plus de 175 joueurs ont participé au tournoi. Ainsi, deux ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge