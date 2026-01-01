Le tout premier Triathlon de Saint-Georges s'en vient

Il est temps de s'inscrire au tout premier Triathlon de Saint-Georges qui sera présenté le samedi 15 août prochain.

Il s'agit d'un événement test pour le comité organisateur de la 61e Finale des Jeux du Québec, qui auront lieu pendant l’été 2027 dans la capitale beauceronne.

Ouvertes à tous, autant les débutants que les athlètes expérimentés, quatre catégories de compétition seront présentées.

Signalons que le Triathlon Sprint (16 ans +) équivaut à 750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Le Triathlon Initiation (16 ans +) et Développement (12 à 15 ans) comprendra 375 m de natation, 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied.

Le Triathlon Sprint peut aussi se faire en équipe, comprenant deux à trois membres. Dans ce cas-ci, les athlètes doivent avoir 14 ans et plus.

La date limite pour l'inscription en ligne a été fixée au 7 août. Pour ce faire, vous n'avez qu'à cliquer directement ici.

Toute la compétition se déroulera à partir du Parc Veilleux dans le secteur Ouest de Saint-Georges.

Pour de plus amples informations, on peut également consulter la page Facebook Triathlon de Saint-Georges.