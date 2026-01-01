Le Festi-Démol de Saint-Victor reporté à dimanche

Le Festi-Démol de Saint-Victor prévue ce samedi 18 juillet est reportée au dimanche 19 juillet en raison des conditions météorologiques annoncées.

Les organisateurs indiquent avoir pris cette décision afin d’offrir de meilleures conditions aux pilotes, aux équipes et aux spectateurs.

Le départ des courses aura lieu dimanche à 11 h 30. Les inspections se dérouleront pour leur part à la même heure que prévu initialement.

Les participants et spectateurs sont invités à prendre note de ce changement de date avant de se déplacer.

Les organisateurs remercient le public pour sa compréhension et sa collaboration.

