Football
De L’Embâcle à la NCAA : Paul Kamdem franchit une nouvelle étape
L’ancien porte-couleurs de L’Embâcle football de la Polyvalente Benoît-Vachon (PBV) à Sainte-Marie, Paul Kamdem, poursuivra sa carrière au sein des Hornets de la Delaware State University, aux États-Unis.
Cette formation évolue dans la conférence Mid-Eastern Athletic Conference (MEAC), une subdivision de la Division I de la NCAA, le plus haut niveau du football universitaire américain.
Originaire de Sainte-Marie, l’athlète de 6pi 1po et 230 livres évolue à la position de demi offensif. La saison dernière, Paul Kamdem s’est illustré avec les Cougars du College of the Canyons en Californie (JUCO), démontrant son potentiel à un niveau compétitif élevé. Il poursuivra maintenant son parcours académique et sportif au Delaware dès la prochaine saison.
Il aura l’occasion d’évoluer sous les ordres de l’entraîneur-chef DeSean Jackson, ancien receveur étoile de la NFL, reconnu pour son passage marquant avec plusieurs équipes, dont les Eagles de Philadelphie.
Paul Kamdem a développé l’essentiel de son football au Québec. Après cinq saisons fructueuses avec L’Embâcle de la Polyvalente Benoît-Vachon, il a poursuivi son cheminement au niveau collégial en division 1 avec le CNDF à Québec.
Son parcours inspirant fait la fierté de ses anciens entraîneurs, dont le responsable du programme de football de la Polyvalente Benoît-Vachon, Sébastien Pomerleau, ainsi que de toute la communauté sportive beauceronne. Il témoigne également du potentiel des athlètes québécois à atteindre les plus hauts niveaux du football américain.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
De coéquipiers à entraîneurs: le pari réussi de Mathieu Gagnon et William Leblanc
Sur la glace de l'aréna de Beauceville, en ce dernier jour de camp, Mathieu Gagnon et William Leblanc regardent leurs jeunes joueurs reproduire, dans un petit match improvisé, les mouvements travaillés toute la semaine. « C'est vraiment le fun à voir », résume Mathieu Gagnon. C'est la conclusion de la toute première édition de l'Académie ...LIRE LA SUITE
Premier match à domicile pour les Chevaliers de Lévis
C’était soir de première pour l’équipe de hockey de Chaudière-Appalaches alors que les hommes de Pier-Luc Giguère faisaient leur entrée en scène à domicile ce vendredi. En présentation d’avant-match, l’organisation des Chevaliers de Lévis a présenté des images du dernier championnat canadien au printemps 2026 et leur ancien ...LIRE LA SUITE
Un match difficile pour les Dragons football
Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges affrontaient les Lasers de la Polyvalente des Sentiers, le vendredi 11 septembre. Le début de match a été difficile pour l’offensive des Dragons, qui n’a bénéficié que de trois possessions au cours de la première moitié de la rencontre. Des erreurs coûteuses les ont placés dans des ...LIRE LA SUITE