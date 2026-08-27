Des courses d’accélération de motoneiges sur gazon ce samedi

Le Club de motoneiges de Beauceville accueillera la toute première présentation du BeauceSports Grass Drag, une compétition de courses d’accélération de motoneiges sur gazon.

Le rendez-vous est donné à compter de 11 h, ce samedi 29 août.

Pour l’occasion, des coureurs de plusieurs régions s'affronteront sur des engins extrêmement performants, dans différentes catégories et calibres. On retrouvera des machines stock jusqu’aux bolides de compétition spécialement préparés pour le drag.

« On travaille très fort depuis plusieurs mois pour créer un événement dont les gens de la Beauce vont être fiers. On veut offrir un vrai spectacle et surtout faire découvrir le drag de motoneiges sur gazon à toute la population. Maintenant, on est prêt, il ne manque que le monde », a fait savoir l'organisateur Steve Giguère, de BeauceSports.

En plus des courses, les spectateurs pourront profiter d'un service de restauration et de différentes installations sur le site.

Le coût d'entrée est de 30 $ par personne. L'événement se terminera par un spectacle musical en soirée.