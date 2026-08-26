Ligue de hockey Côte-Sud
Intérim derrière le banc des Hunters de Saint-Prosper
Les Hunters de Saint-Prosper amorceront leur préparation en vue de la prochaine saison avec un nouveau visage derrière le banc. L’organisation a annoncé, ce mardi 25 août, que Stéphane Poulin agira comme entraîneur-chef par intérim, alors que l’identité du futur entraîneur-chef permanent sera dévoilée ultérieurement.
Après avoir dirigé les Hunters au cours des deux dernières saisons, Pier-Antoine Goulet ne sera pas de retour derrière le banc pour des raisons familiales. Il demeurera toutefois impliqué au sein de l’organisation.
Le nouvel entraîneur-chef a déjà été choisi, mais certaines obligations professionnelles l’empêcheront de rejoindre l’équipe avant la mi-octobre. Stéphane Poulin assurera donc l’intérim jusqu’à son arrivée. Il pourrait ensuite demeurer avec les Hunters comme entraîneur adjoint.
Bien connu dans le hockey régional, Poulin possède une importante expérience derrière le banc. Il a notamment dirigé au niveau junior pendant 19 saisons, atteignant la finale à six reprises et remportant le championnat en 2024 avec le Perfection Auto. Il a également dirigé pendant deux saisons au niveau senior à Saint-Georges avec l’Impact, dans la défunte LHBBF.
« Le défi de faire de l’équipe de mon patelin une équipe qui peut progresser et espérer remporter les grands honneurs m’emballe beaucoup », a souligné Poulin.
Alexis Roy, qui occupait le poste d’entraîneur adjoint la saison dernière, sera également de retour. Il complétera le trio d’entraîneurs pour amorcer la saison aux côtés de Poulin.
Le camp d’entraînement des Hunters débutera ce samedi à Saint-Prosper. Les joueurs et le personnel pourront ainsi entreprendre les préparatifs en vue de la prochaine campagne.
L’organisation souhaite par ailleurs remercier Pier-Antoine Goulet pour son implication au cours des deux dernières saisons et se réjouit de pouvoir continuer à compter sur lui au sein de l’organisation.
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