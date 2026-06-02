Club volleyball Condors de Beauce
Deux médailles d'or aux Championnats nationaux de volleyball
Les deux équipes féminines du Club volleyball Condors de Beauce, inscrites aux Championnats nationaux 2026 qui ont pris fin la fin de semaine dernière, ont remporté l'or dans leurs catégories respectives.
C'est d'abord le cas de la formation U14F. Le groupe est arrivé au tournoi national comme premier représentant du Québec dans sa catégorie (7e au Canada), en raison de sa 2e place au championnat provincial et sa 3e place au classement dans la province.
Pour la première journée de la compétition, l'équipe s'est retrouvée dans le Pool B. Seulement 32 sur 128 clubs présents y avaient accès. Les Condors ont remporté deux victoires et subi quatre défaites contre des formations de l'Ontario. Elles ont terminé troisième du pool.
La deuxième journée de la compétition s'est soldée par deux gains et six défaites, pour terminer en 4e place du pool. Les résultats des deux premières journées ont fait en sorte que les Beauceronnes se sont retrouvées au tiers 3 du classement (position 17 à 24).
La troisième journée marquait les séries éliminatoires. Les Condors ont connu un parcours parfait en remportant tous les matchs pour décrocher la médaille d'or.
À l'issue de ce tournoi, le club est maintenant classé 17e au Canada dans sa catégorie.
Équipe U16 Féminin
La seconde médaille d'or a été remportée par l'équipe U16F.
Le groupe est arrivé au tournoi national comme 2e représentant du Québec dans sa catégorie (30e au Canada), en raison de sa 3e place au championnat provincial et sa 5e place au classement dans la province.
Pour la première journée de la compétition, l'équipe s'est retrouvée dans le Pool G. Seulement 32 sur 304 clubs présents y avaient accès. Les Condors ont remporté deux victoires et subi quatre défaites contre des formations du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan et de l'Ontario. Elles ont terminé troisième du pool.
La deuxième journée de la compétition s'est soldée par deux gains et quatre défaites, pour terminer en 3e place du pool. Les résultats des deux premières journées ont fait en sorte que les Beauceronnes se sont retrouvées au tiers 4 du classement (position 25 à 32).
La troisième journée marquait les séries éliminatoires. Les Condors ont connu un parcours parfait en remportant tous les matchs, six au total, pour décrocher la médaille d'or.
À l'issue de ce tournoi, le club est maintenant classé 25e au Canada dans sa catégorie.
Équipe U17 Masculin
Le Club volleyball Condors de Beauce comptait aussi une équipe masculine aux Championnats, dans le groupe U17.
Même si la formation n'a pas gagné de médaille, les gars ont compilé le meilleur résultat global de la délégation beauceronne.
Le groupe est arrivé au tournoi national comme 2e représentant du Québec dans sa catégorie (19e au Canada), en raison de sa 2e place au championnat provincial et sa 2e place au classement dans la province.
Pour la première journée de la compétition, l'équipe s'est retrouvée dans le Pool G. Seulement 32 sur 104 clubs présents y avaient accès. Les Condors ont remporté tous leurs matchs, soit six victoires, contre des formations de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et du Québec. Ils ont terminé les premiers du pool.
La deuxième journée de la compétition s'est soldée par deux gains et quatre défaites, pour terminer en 3e place du pool. Les résultats des deux premières journées ont fait en sorte que les Beaucerons se sont retrouvés au tiers 2 du classement (position 9 à 16).
La troisième journée marquait les séries éliminatoires. Les Condors se sont inclinés dès les quarts-de-finale.
À l'issue de ce tournoi, le club est maintenant classé 13e au Canada dans sa catégorie.
Signalons que Volleyball Canada a franchi une étape historique pour ce sport, alors qu’un nombre record de 1992 équipes ont participé aux Championnats nationaux, d’un océan à l'autre, dans les catégories d’âge U14 à U18.
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