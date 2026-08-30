Un franc succès pour le 2e Drone Expo Canada

Les organisateurs du 2e Drone Expo Canada tirent un bilan très positif de la tenue de leur événement, qui s'est déroulé sur le site du campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches, ce samedi 29 août.

Sans contredit Dame Nature a prêté son entière collaboration, avec un temps resplendissant, pour la bonne marche de cette exposition unique en Amérique du Nord, qui réunissait les acteurs les plus innovants de l'industrie des drones pour un rendez-vous tant pour les gens d'affaires, les professionnels que le grand public.

Il faut dire que les drones ne sont plus une curiosité technologique. Ils sont devenus des outils économiques à valeur ajoutée qui transforment en profondeur des secteurs entiers de l'économie québécoise et canadienne. « Des chantiers de construction aux érablières de la Beauce, des opérations de recherche et sauvetage aux inspections d'infrastructures, cette technologie génère des gains de productivité considérables, réduit les coûts d'opération et améliore la sécurité des travailleurs », a indiqué le président de Drone Expo Canada, Denis Breton.

Ainsi, près d'une vingtaine d'exposants ont tenu kiosque durant la journée qui a été aussi ponctuée de conférences et de démonstrations de différents engins.

Sur place, la portion plus ludique de l'événement aura été la tenue de La Coupe du Monde de Drones FPV Canada 2026, sanctionnée par MultiGP, la plus grande organisation de course de drones au monde. La compétition a réuni des pilotes d'élite du Canada, des États-Unis et de l'international, sur un circuit de courses monté à l'extérieur, et entièrement fabriqué par des étudiants du CIMIC et du Centre Pozer de formation professionnelle (charpenterie-menuiserie).

De plus, une nouvelle plateforme pour propulser l'industrie canadienne du drone a été officiellement lancée au Drone Expo Canada. Fondée par la Québécoise Annie-Pier Lachance, Drone Network (dronenetwork.ca) permet aux donneurs d'ouvrage de trouver rapidement des professionnels selon leur région, leurs compétences et leurs services, tout en offrant aux membres une vitrine pour présenter leur savoir-faire.

La plateforme regroupe des experts issus de nombreux secteurs, dont l'agriculture de précision, l'arpentage, la cartographie 3D, la construction et la topographie, l'environnement et la recherche, la foresterie, l'inspection industrielle, le lavage industriel, la photo et la vidéo, la sécurité et les mesures d'urgence, le spectacle de drones ainsi que le FPV (First Person View).

Enfin, on peut d'ores et déjà annoncer qu'il y aura la présentation d'un 3e Drone Expo Canada l'an prochain.

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