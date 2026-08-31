Tout un programme à la journée des enfants de l'Autodrome Chaudière

La traditionnelle journée des enfants chapeautée par Beauce Technologie se tenait samedi dernier à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

Les familles présentes ont été comblées grâce aux pilotes et aux équipes qui n’ont pas lésiné sur la générosité et l’originalité de leur cadeau.

Nascar Sportsman - L’Expert Carrossier Rive-Sud

Les pilotes de la division Nascar Sportsman étaient à leur avant-dernière présence de la saison samedi avec 16 voitures en piste lors du début de la journée.

Les qualifications ont été remportées respectivement par Anthony Lessard no.192 et Antoine Limoges no.22L. Ensuite réunis pour prendre part à leur finale, qui était constituée de 3 segments de 50 tours chacun, les pilotes ont tout mis en œuvre afin d’avoir en main, le bolide le plus compétitif possible. Le premier segment fût l’affaire en partie de Christian Belleau no.11x avant qu’il ne soit rattrapé par Lessard no.192. Le deuxième segment quant à lui fût une domination totale de Jimmy Gagné no.4 et le dernier segment, en partie dirigé par le jeune Alexis Cliche no.98 avant d’être également regagné par Anthony Lessard no.192. Au combiné de ses 3 segments, ce serait donc Anthony Lessard no.192 qui monte sur la plus haute marche du podium, suivi de Christian Belleau no.11x et de Charles-Étienne Boucher no.89. Le top 5 serait clôturé de Félix St-Pierre no.93 et de Alexis Cliche no.98 (résultats non officiels, en attente de la suite de l’inspection).

Nascar Vintage – Fecto Électrique

Soixante-quinze tours attendaient les pilotes de la division Nascar Vintage dans le cadre de leur cinquième présence en piste à l’Autodrome Chaudière.

Les qualifications ont été remportées par Martin Lacombe no.03 et Carl Patry no.44. Rassemblés pour l’épreuve de fin de la journée, ce sont Samuel Bernard no.35 et Patry no.44 qui lancèrent le départ. Bernard no.35 se sauve en tête du peloton mais est rapidement rattrapé par Patry no.44 jusqu’au jaune de compétition, déployé à la moitié de l’épreuve. À cette relance, c’est Alexandre Tessier Allard no.34 qui prend le contrôle de la course jusqu’à son passage sous le damier. Il sera suivi de Patry no.44 et de François Becksted no.19. Le top 5 est clôturé de Chloé Grondin no.32 et de Martin Lacombe no.03.

Nascar Sport Compact Sénior - Récupération SRP

Ils étaient plus que prêts à fouler le bitume de Vallée-Jonction avec leur finale de 40 tours. Les pilotes ayant travaillés sur leur bolide, il allait de soit que la compétition allait être serrée! La qualification a été remportée par Dale Darveau no.30 et c’est également ce dernier accompagné de Elliot Labbé Pelletier no.110 jr qui lancèrent le départ de l’épreuve. Dès les premiers tours, c’est le jeune Labbé Pelletier qui donne du fil à retordre à Darveau et ne lui concède aucun faux pas. Quelques tours après la relance de la mi-course, Labbé Pelletier no.110jr doit retraiter dans les puits dû à un bris mécanique. Mais Dale Darveau no.30 n’avait pas dit son dernier mot, lui qui semblait avoir une voiture soudée au sol. C’est donc avec une conduite exemplaire qu’il monte sur la plus haute marche du podium, suivi de Olivier Racine no.21 et de Éric Desponts no.51. Le top 5 est constitué de Jérémy Poulin no.18 et de Dereck Hamilton no.90.

Nascar Sport Compact Développement – Desbiens Fer et Métaux

Du côté de la classe développement, ils étaient 13 voitures à prendre le départ de la journée pour leur sixième présence en piste. Les qualifications furent remportées par Zavier Hallé Cloutier no.5 et Olivier Racine no.21. Réunis pour leur finale de 50 tours, le départ fût donné par les jeunes Hugo Poirier no.78jr et Mathias Busque no.76 et c’est le 78jr qui se sauve en tête jusqu’au jaune de compétition. Un peu après la relance, Olivier Racine no.21 et Zavier Hallé Cloutier no.5 ont offert une compétitivité sans égale pour la bataille au premier rang alors que Busque no.76 et Poirier no.78jr se bataillaient le 3e rang. Au final, c’est Racine no.21 qui met le pied sur la première marche du podium, suivi de Hallé Cloutier no.5 et de Hugo Poirier no.78jr. Le top 5 est clôturé de Mathias Busque no.76 et de Simon Séguin no.63.

Mini-Sportsman – Fromagerie Victoria

Les Mini-Sportsman étaient eux aussi à la fête avec leur petit bolide qui font rêver les enfants.

Dans la division Élite, on a assisté à une belle performance des pilotes en piste et c’est Charles Marois no.42 qui repart avec les grands honneurs, suivi de son frère, Zachary Marois no.88 et de Dylan Savoie no.27. L’étoile du jour est décernée à Charly Asselin no.95. Dans la division Développement, un incident de course en début d’épreuve dû reléguer 2 pilotes aux puits mais ce fût tout de même une belle course pour les très jeunes pilotes de cette catégorie. C’est Nicolas-James Lagacé no.98 qui file avec la victoire, suivi de Arthur Denis no.1 et de Jayk Veillette no.08. L’étoile du jour est remise à Ludovic Carrier no.76jr.

Bacon Bowl 300

Le prochain programme à l’Autodrome Chaudière aura lieu le 12 septembre prochain pour la présentation du Bacon Bowl 300 avec en piste: ACT LMS Qc, Nascar Vintage, Nascar Sport Compact Sénior, Nascar Sport Compact Développement et Légendes modifiées.