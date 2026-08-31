Après un bon camp de préparation
Une saison prometteuse pour les Dragons de la Polyvalente Saint-Georges
Le camp de préparation en vue de la saison 2026 s’est bien déroulé chez les Dragons de la Polyvalente Saint-Georges. L’entraîneur-chef, Carl Dallaire, se dit satisfait du travail accompli et entretient de grandes attentes envers son groupe de joueurs.
À l’attaque, Zachary Champagne se verra confier les rênes de l’équipe. Le quart-arrière recrue a fait de beaux progrès au cours du camp et maîtrise maintenant bien les différents schémas offensifs. Il pourra compter sur un solide soutien de Jayden Giguère St-Hilaire et de Jacob Paquet, deux joueurs qui joueront un rôle important dans le succès de l’offensive.
Du côté défensif, Maxime Jean mise notamment sur le talent de son groupe de secondeurs. Olivier Carrier, Noa Tremblay et Noah Roy seront parmi les joueurs à surveiller de près par les offensives adverses. La défensive pourra également compter sur plusieurs éléments de qualité afin de mettre de la pression sur les équipes adverses.
En général, bien que l’équipe soit plus légère que celle de l’édition 2025, elle mise sur des joueurs qui font preuve d’une grande hargne et qui évoluent avec beaucoup de vitesse. Cette combinaison pourrait permettre aux Dragons de connaître une saison fort intéressante.
Le premier match des Dragons aura lieu à domicile, ce vendredi 4 septembre, alors qu’ils accueilleront les Lynx de Wilbrod-Dufour.
Le capitaine honoraire, Charles-Édouard Bizier, sera également présent pour effectuer le botté protocolaire.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
De coéquipiers à entraîneurs: le pari réussi de Mathieu Gagnon et William Leblanc
Sur la glace de l'aréna de Beauceville, en ce dernier jour de camp, Mathieu Gagnon et William Leblanc regardent leurs jeunes joueurs reproduire, dans un petit match improvisé, les mouvements travaillés toute la semaine. « C'est vraiment le fun à voir », résume Mathieu Gagnon. C'est la conclusion de la toute première édition de l'Académie ...LIRE LA SUITE
Premier match à domicile pour les Chevaliers de Lévis
C’était soir de première pour l’équipe de hockey de Chaudière-Appalaches alors que les hommes de Pier-Luc Giguère faisaient leur entrée en scène à domicile ce vendredi. En présentation d’avant-match, l’organisation des Chevaliers de Lévis a présenté des images du dernier championnat canadien au printemps 2026 et leur ancien ...LIRE LA SUITE
Un match difficile pour les Dragons football
Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges affrontaient les Lasers de la Polyvalente des Sentiers, le vendredi 11 septembre. Le début de match a été difficile pour l’offensive des Dragons, qui n’a bénéficié que de trois possessions au cours de la première moitié de la rencontre. Des erreurs coûteuses les ont placés dans des ...LIRE LA SUITE