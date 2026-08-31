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Sports et loisirs

Après un bon camp de préparation

Une saison prometteuse pour les Dragons de la Polyvalente Saint-Georges

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Photo: Germain Chartier / EnBeauce.com

Le camp de préparation en vue de la saison 2026 s’est bien déroulé chez les Dragons de la Polyvalente Saint-Georges. L’entraîneur-chef, Carl Dallaire, se dit satisfait du travail accompli et entretient de grandes attentes envers son groupe de joueurs.

À l’attaque, Zachary Champagne se verra confier les rênes de l’équipe. Le quart-arrière recrue a fait de beaux progrès au cours du camp et maîtrise maintenant bien les différents schémas offensifs. Il pourra compter sur un solide soutien de Jayden Giguère St-Hilaire et de Jacob Paquet, deux joueurs qui joueront un rôle important dans le succès de l’offensive.

Du côté défensif, Maxime Jean mise notamment sur le talent de son groupe de secondeurs. Olivier Carrier, Noa Tremblay et Noah Roy seront parmi les joueurs à surveiller de près par les offensives adverses. La défensive pourra également compter sur plusieurs éléments de qualité afin de mettre de la pression sur les équipes adverses.

En général, bien que l’équipe soit plus légère que celle de l’édition 2025, elle mise sur des joueurs qui font preuve d’une grande hargne et qui évoluent avec beaucoup de vitesse. Cette combinaison pourrait permettre aux Dragons de connaître une saison fort intéressante.

Le premier match des Dragons aura lieu à domicile, ce vendredi 4 septembre, alors qu’ils accueilleront les Lynx de Wilbrod-Dufour.

Le capitaine honoraire, Charles-Édouard Bizier, sera également présent pour effectuer le botté protocolaire. 

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