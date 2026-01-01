Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Avec plus de 40 pilotes attendus

La motoneige sur l’eau revient à Frampton le 8 août

durée 10h00
19 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La motoneige sur l’eau sera de retour à Frampton le samedi 8 août, alors que le bassin du Club la Relève Saint-Joseph accueillera la troisième étape de la 39e saison du Circuit de motoneige sur l’eau du Québec.

L’événement se tiendra au 1001, rang 2, et marquera une 20e année consécutive de présence en Beauce. Environ 45 pilotes de la province sont attendus pour cette journée de compétition.

Les amateurs de sports motorisés pourront assister à différentes épreuves, dont des courses en ovale, des courses de drag ainsi que des compétitions de sauts.

Plusieurs pilotes de la région seront à surveiller, dont Michaël Bisson, de Saint-Jacques-de-Leeds, Étienne Couture, de Saint-Pierre-de-Broughton, et Cyril Faucher, de Tring-Jonction.

Le champion en titre de la catégorie Open, Sylvain Labbé, de Thetford, sera également de la partie, tout comme Maxime Thivierge. Des pilotes de Pont-Rouge et de Saint-Raymond, dont Nicolas Matte, Antoine Faucher et Simon-Olivier Lesage, sont aussi attendus.

Les qualifications débuteront à 10 h. Les compétitions auront lieu beau temps, mauvais temps.

L’admission est de 30 $ pour les adultes, de 15 $ pour les jeunes de 13 à 17 ans, et gratuite pour les 12 ans et moins. Un service de bar et de restauration sera offert sur place, en argent comptant seulement. Les spectateurs sont invités à apporter leurs chaises pliantes.

Après Lavaltrie en juin et Victoriaville en juillet, Frampton sera la troisième étape de la saison 2026 du Circuit de motoneige sur l’eau du Québec.
 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Pierre-Olivier Doyon a finalement accompli son premier triathlon

Publié à 18h00

Pierre-Olivier Doyon a finalement accompli son premier triathlon

Après plusieurs mois d’entraînement, Pierre-Olivier Doyon a finalement complété son premier triathlon, à Sainte-Aurélie le samedi 18 juillet, avec l’aide de sa guide Hélène Lessard. Atteint d’une rétinite pigmentaire de l'œil, ce résident de Notre-Dame-des-Pins aime relever des défis. En entrevue avec EnBeauce.com, il a confié sa satisfaction ...

LIRE LA SUITE
Hockey: Michaël Beaudoin devient entraîneur adjoint des Condors

Publié à 14h00

Hockey: Michaël Beaudoin devient entraîneur adjoint des Condors

Michaël Beaudoin a été recruté au poste d'entraîneur adjoint de l'équipe de hockey des Condors du Cégep Beauce-Appalaches. Pour la saison 2026-2027, il sera donc aux côtés de Toby Lafrance, entraîneur chef. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans le hockey, Michaël a évolué autant sur la glace que derrière le banc. Après 15 saisons comme ...

LIRE LA SUITE
Baseball: Beauport l’emporte 11-6 face aux Jarrets Noirs

Publié à 8h00

Baseball: Beauport l’emporte 11-6 face aux Jarrets Noirs

Les Jarrets Noirs de Beauce se sont inclinés 11 à 6 face à Beauport, dans un match écourté à cinq manches. La rencontre avait pourtant bien commencé pour la formation beauceronne, qui a inscrit trois points dès la première manche. Les Jarrets ont ensuite blanchi Beauport en deuxième manche, notamment grâce au travail de Pavel Veilleux au ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge