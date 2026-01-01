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Retour en images sur le Triathlon Abénaquis

durée 16h15
19 juillet 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La 6e édition du Triathlon Abénaquis a réuni de nombreux participants, bénévoles et spectateurs dans une ambiance sportive et conviviale.

L’événement a permis aux athlètes de se dépasser sur les différents parcours proposés, tout en profitant d’une journée rassembleuse au sein de la communauté.

Dans un message publié après l’événement, le comité organisateur a tenu à remercier les participants, les bénévoles, les supporters ainsi que les partenaires ayant contribué au succès de cette édition.

« De vous voir réunis aussi nombreux dans notre belle municipalité, c'est ce qui nous motive à continuer de travailler fort pour vous offrir un événement sportif accessible, convivial et de qualité », a souligné l’organisation.

Le comité organisateur, composé d’Annie, Bruno, Mélissa et Pierre-Antoine, a également félicité les athlètes pour leurs efforts et leur participation.

Vous pouvez retrouver quelques clichés de l'événement ci-dessus.
 

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