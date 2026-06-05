Malgré les prévisions météorologiques
L’Autodrome Chaudière maintient son programme de samedi
L’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction confirme que le programme double de la série NASCAR Canada aura bien lieu ce samedi 6 juin, malgré les incertitudes liées aux conditions météorologiques.
Dans une communication publiée avant l’événement, la direction de l’Autodrome et l’organisation de NASCAR Canada indiquent que tous les efforts sont mis en place afin que les courses puissent se dérouler samedi comme prévu.
L’événement doit marquer le premier programme double de la saison 2026 en NASCAR Canada, avec deux courses de 125 tours au calendrier sur l’ovale de Vallée-Jonction.
L’organisation précise toutefois que, dans le pire des scénarios, le dimanche pourrait être utilisé pour compléter l’événement si la météo venait à perturber le déroulement des activités.
Pour rappel, les puits ouvriront à 9 h 30 pour les détenteurs de billets en prévente. La billetterie pour l’admission générale ouvrira quant à elle à 10 h 30.
L’Autodrome Chaudière invite donc les amateurs de course à se présenter à Vallée-Jonction pour ce rendez-vous attendu de la saison automobile en Beauce.
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